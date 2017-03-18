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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 05:34

У нас девятиэтажную панельку ОСББ начало утеплять+ установка теплового пункта, счетчики на батареи. Обещают 50% економию. За 3к квартиру заплатим 27кг. Этой зимой максимально 1800грн отопление было.
Bolt
 
Повідомлень: 822
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