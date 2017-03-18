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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 сер, 2021 03:59
rjkz написав: roberto dark написав: rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.
Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
Строго на Юг, высокий этаж, ничем не перекрывается, 2 очень больщих окна (студия), овноблок+пенопласт, одни соседи есть за стенкой, вторые не начинали ремонт еще. Сверху и снизу - не знаю. На момент производства работ, зимой было где-то минус 15-17, внутри было где-то плюс 15+, стадия кладки перегородок,входная дверь была от строителей, фиговая и плохо прилегала, откосов на окнах не было, пена была плохо задута, никто из соседей ремонт не начинал. А, одно окно плохо прилегало.
А, исчо подробность.
Когда оставили включенными 2 лампы по 150 ватт, то утром вообще тепло было
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Додано: Вів 10 сер, 2021 05:34
У нас девятиэтажную панельку ОСББ начало утеплять+ установка теплового пункта, счетчики на батареи. Обещают 50% економию. За 3к квартиру заплатим 27кг. Этой зимой максимально 1800грн отопление было.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 12:50
antey1969 написав: Natt написав: roberto dark написав:
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.
Он рассчитывает, что в смарте втроем надышат.
А бабушка еще и задним тепловентилятором добавит жару.
Чекайте-чекайте!
Ще мій смарт за 7К/міс будуть брати штурмом!
Один наперед другого будуть бігти!
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:18
Natt написав: roberto dark написав:
p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице
Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.
Що вони втрьох будуть робити на 22 м2???
Це навіть не 1к "хрущовка", це гірший варіант
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:23
Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
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Natt
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:50
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Имхо такие же, как и давать в долг знакомым. Нужно быть готовым к тому, что или вы им простите долг (дадите скидку, будете прощать нерегулярную оплату, а то и вообще неуплату) или разосретесь
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:18
Faceless написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Имхо такие же, как и давать в долг знакомым. Нужно быть готовым к тому, что или вы им простите долг (дадите скидку, будете прощать нерегулярную оплату, а то и вообще неуплату) или разосретесь
папа сдал квартиру знакомым, проклял всё на свете, порвали почти новый кухонный диван из кожзама, залога разумеется никто не брал и возместить убытки (при выселении) они скромно не предложили. Папа решил из-за такой мелочи не ссориться, но его мнение об этих людях сильно изменилось. По оплате тоже были нюансы, но не критичные.
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