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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 03:59

  rjkz написав:
  roberto dark написав:
  rjkz написав:
У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.
Около 100 грн\мес (зимний) получается.


Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.

p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:


Строго на Юг, высокий этаж, ничем не перекрывается, 2 очень больщих окна (студия), овноблок+пенопласт, одни соседи есть за стенкой, вторые не начинали ремонт еще. Сверху и снизу - не знаю. На момент производства работ, зимой было где-то минус 15-17, внутри было где-то плюс 15+, стадия кладки перегородок,входная дверь была от строителей, фиговая и плохо прилегала, откосов на окнах не было, пена была плохо задута, никто из соседей ремонт не начинал. А, одно окно плохо прилегало.


А, исчо подробность.
Когда оставили включенными 2 лампы по 150 ватт, то утром вообще тепло было
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 05:34

У нас девятиэтажную панельку ОСББ начало утеплять+ установка теплового пункта, счетчики на батареи. Обещают 50% економию. За 3к квартиру заплатим 27кг. Этой зимой максимально 1800грн отопление было.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:50

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  roberto dark написав:p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:

Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.

Он рассчитывает, что в смарте втроем надышат.
А бабушка еще и задним тепловентилятором добавит жару.

Чекайте-чекайте!
Ще мій смарт за 7К/міс будуть брати штурмом! :mrgreen: Один наперед другого будуть бігти! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:18

  Natt написав:
  roberto dark написав:p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице :lol:

Не просто бабушке, а бабушке с дочкой-волчицей и внучком-годовасиком. Почему-то Долярчик считает, что это его ЦА.

Що вони втрьох будуть робити на 22 м2???
Це навіть не 1к "хрущовка", це гірший варіант
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:23

Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Имхо такие же, как и давать в долг знакомым. Нужно быть готовым к тому, что или вы им простите долг (дадите скидку, будете прощать нерегулярную оплату, а то и вообще неуплату) или разосретесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:18

  Faceless написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Имхо такие же, как и давать в долг знакомым. Нужно быть готовым к тому, что или вы им простите долг (дадите скидку, будете прощать нерегулярную оплату, а то и вообще неуплату) или разосретесь

папа сдал квартиру знакомым, проклял всё на свете, порвали почти новый кухонный диван из кожзама, залога разумеется никто не брал и возместить убытки (при выселении) они скромно не предложили. Папа решил из-за такой мелочи не ссориться, но его мнение об этих людях сильно изменилось. По оплате тоже были нюансы, но не критичные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:25

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
такие же, когда на работу их берешь)
не рекомендую)
вон макс скока лет уже своим знакомым кровь сворачивает шоп аренду на герцена сильно не поднимали)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:01

  kingkongovets написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
такие же, когда на работу их берешь)
не рекомендую)
вон макс скока лет своим знакомым кровь сворачивал шоп аренду на герцена сильно не полнимали)

Да ладно. Я её арендовать когда начинал, они вообще ее сдали просто чтобы не стояла - тянула она из них денег порядочно, особенно зимой. Это потом они уже во вкус вошли. В Одессе квартир под аренду накупили и начали меня потихоньку прессовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:04

  Faceless написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Имхо такие же, как и давать в долг знакомым. Нужно быть готовым к тому, что или вы им простите долг (дадите скидку, будете прощать нерегулярную оплату, а то и вообще неуплату) или разосретесь

За 10 лет задерживал оплату пару раз на неделю и то, когда в дальних командировках был.
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