roberto dark написав:

rjkz написав:

У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.

Около 100 грн\мес (зимний) получается. У меня одна квартира такая - отопление не включается всю зиму, тк итак ьепло, но для таких предусмотрена оплата около 4 грн\м2 отопление МОПов в отопительный период.Около 100 грн\мес (зимний) получается.

Зависит еще от многих факторов - расположение окон ( если на юг и солнце не перекрывается домом напротив, то да ), качество утеплителя и внешних стен, греют ли соседи свои квартиры, отношение проживающего в квартире к холоду (физиология). Да и вообще во Львове, я вам скажу откровенно- зимой мерзопакостная погода (очень мало солнечных дней) и уж точно похуже чем в Киеве.p/s/ Бабушке с Привокзального рынка, которая будет снимать смарт долярека за "петрушку", будет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, даже при + 10 на улице