Natt написав:
Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
В целом отписавшиеся правы, исключение - если обе стороны и договорятся и реально будут эту часть отношений воспринимать как чисто деловые.
Я имел разного рода деловые отношения со знакомыми - часть из них закончились печально, часть - нормально...в смысле продолжаются как дружеские.
Некоторые мои друзья становились деловыми партнерами, некоторые деловые партнеры становились друзьями.
Но если можете отмазаться - сделайте это.