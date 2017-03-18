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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:06
airmax78 написав: kingkongovets написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
такие же, когда на работу их берешь)
не рекомендую)
вон макс скока лет своим знакомым кровь сворачивал шоп аренду на герцена сильно не полнимали)
Да ладно. Я её арендовать когда начинал, они вообще ее сдали просто чтобы не стояла - тянула она из них денег порядочно, особенно зимой. Это потом они уже во вкус вошли. В Одессе квартир под аренду накупили и начали меня потихоньку прессовать.
все финансовые отношения, основанные на дружбе и одолжениях, неминуемо заканчиваются конфликтом
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 03:55
Natt написав:
Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
В целом отписавшиеся правы, исключение - если обе стороны и договорятся и реально будут эту часть отношений воспринимать как чисто деловые.
Я имел разного рода деловые отношения со знакомыми - часть из них закончились печально, часть - нормально...в смысле продолжаются как дружеские.
Некоторые мои друзья становились деловыми партнерами, некоторые деловые партнеры становились друзьями.
Но если можете отмазаться - сделайте это.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:53
В отношениях с арендатором должна быть субординация. "Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу", а не
"Чо там Натаха за царапину завелась, она что ненормальная, пусть возьмёт 200 грн и подавится, там той царапины... и вообще у нас свет в туалете моргал, мы не жаловались, и за 3 года заплатили цену машины за её клоповник".
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:01
Natt написав:
Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
Не варто, однозначно не варто!
Можна брати лише чужих людей, з вулиці.
При необхідності - орендарів треба швидко міняти.
З знайомими цей фокус не пройде.
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