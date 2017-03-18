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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2122212321242125
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.
такие же, когда на работу их берешь)
не рекомендую)
вон макс скока лет своим знакомым кровь сворачивал шоп аренду на герцена сильно не полнимали)

Да ладно. Я её арендовать когда начинал, они вообще ее сдали просто чтобы не стояла - тянула она из них денег порядочно, особенно зимой. Это потом они уже во вкус вошли. В Одессе квартир под аренду накупили и начали меня потихоньку прессовать.
все финансовые отношения, основанные на дружбе и одолжениях, неминуемо заканчиваются конфликтом
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 03:55

  Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.


В целом отписавшиеся правы, исключение - если обе стороны и договорятся и реально будут эту часть отношений воспринимать как чисто деловые.
Я имел разного рода деловые отношения со знакомыми - часть из них закончились печально, часть - нормально...в смысле продолжаются как дружеские.
Некоторые мои друзья становились деловыми партнерами, некоторые деловые партнеры становились друзьями.
Но если можете отмазаться - сделайте это.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В отношениях с арендатором должна быть субординация. "Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу", а не
"Чо там Натаха за царапину завелась, она что ненормальная, пусть возьмёт 200 грн и подавится, там той царапины... и вообще у нас свет в туалете моргал, мы не жаловались, и за 3 года заплатили цену машины за её клоповник".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:01

  Natt написав:Подскажите, какие плюсы и минусы сдачи квартиры в аренду знакомым? Заранее всем спасибо за мнения и опыт.

Не варто, однозначно не варто!

Можна брати лише чужих людей, з вулиці.
При необхідності - орендарів треба швидко міняти.
З знайомими цей фокус не пройде.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомых никогда в жизни. Зачем? Мало арендаторов что-ли
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 01:38

  hume написав:Знакомых никогда в жизни. Зачем? Мало арендаторов что-ли


Все правильно.
Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям?
У меня периодически возникают такие ситуации и не всегда гладко воспринимается отказ. Особенно, если раньше эти люди сами тебя выручали не раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 01:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  hume написав:Знакомых никогда в жизни. Зачем? Мало арендаторов что-ли


Все правильно.
Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям?
У меня периодически возникают такие ситуации и не всегда гладко воспринимается отказ. Особенно, если раньше эти люди сами тебя выручали не раз.


«С радостью бы выручил, но вот как раз сейчас нет возможности - все занято, забронировано или другая уважительная причина.»

Если желание выручить действительно присутствует, то можно помочь как с поисками другого места для размещения, так и вплоть до компенсации той или иной доли оплаты аренды и т.д. Друзья бывают разные.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 02:06

  alter написав:
rjkz написав:
  hume написав:Знакомых никогда в жизни. Зачем? Мало арендаторов что-ли


Все правильно.
Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям?
У меня периодически возникают такие ситуации и не всегда гладко воспринимается отказ. Особенно, если раньше эти люди сами тебя выручали не раз.


«С радостью бы выручил, но вот как раз сейчас нет возможности - все занято, забронировано или другая уважительная причина.»

Если желание выручить действительно присутствует, то можно помочь как с поисками другого места для размещения, так и вплоть до компенсации той или иной доли оплаты аренды и т.д. Друзья бывают разные.


Да, разные. Есть такие которые в курсе всего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 07:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям?
в самой честной! у меня одно время несколько друзей пытались занять денег, я честно им отвечал что не имею с друзьями никаких деловых или коммерческих отношений. Исключение когда я компенсирую какие то затраты (например стоимость топлива если друг меня выручил транспортом)
  alter написав:«С радостью бы выручил, но вот как раз сейчас нет возможности - все занято, забронировано или другая уважительная причина.»
А когда начинаешь врать/сочинять потом оно вылазит боком, пропадает доверие и тд. Себе дороже.
  rjkz написав:Да, разные. Есть такие которые в курсе всего.
мои в курсе что я не занимаю и ничего не продаю друзьям, поэтому не просят. Что мало мест кроме меня где можно занять/арендовать/купить? имхо чуть что идти к друзьям - совковая привычка. Друзья нужны чтобы делиться с ними полезной или интересной информацией, хорошо проводить время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Тоже считаю, что нужно говорить правду.
Я бы сказал
"Аренда для меня это бизнес, который я веду по своим правилам. Сдаю по максимальной цене. Каждый сезон, когда съезжать некуда, поднимаю. Штрафую за порчу имущества. Со знакомыми я так не смогу, а если смогу, вы обидетесь и мы разругаемся."
Vlad442
 
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