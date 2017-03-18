Додано: Суб 14 сер, 2021 07:26

rjkz написав: Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям? Но вопрос, в какой формк Вы-бы отказали своим друзьям?

alter написав: «С радостью бы выручил, но вот как раз сейчас нет возможности - все занято, забронировано или другая уважительная причина.» «С радостью бы выручил, но вот как раз сейчас нет возможности - все занято, забронировано или другая уважительная причина.»

rjkz написав: Да, разные. Есть такие которые в курсе всего. Да, разные. Есть такие которые в курсе всего.

в самой честной! у меня одно время несколько друзей пытались занять денег, я честно им отвечал что не имею с друзьями никаких деловых или коммерческих отношений. Исключение когда я компенсирую какие то затраты (например стоимость топлива если друг меня выручил транспортом)А когда начинаешь врать/сочинять потом оно вылазит боком, пропадает доверие и тд. Себе дороже.мои в курсе что я не занимаю и ничего не продаю друзьям, поэтому не просят. Что мало мест кроме меня где можно занять/арендовать/купить? имхо чуть что идти к друзьям - совковая привычка. Друзья нужны чтобы делиться с ними полезной или интересной информацией, хорошо проводить время.