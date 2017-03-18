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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:26
Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
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Додано: Нед 15 сер, 2021 03:23
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
У меня никак. Я как раз и взял в 2010 году 1000 грн за скол на шпоне (и как раз не очень близкий знакомый-контрагент снимал для своих сотрудников. Всего выплатил 1500 грн, но прекратил со мной отношения. Правда о сумме не спорил. Вот такой я нехороший), через чуть больше как год после первой сдачи. 11 лет сдаю с этим сколом - никто не парится.
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