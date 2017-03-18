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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:26
Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
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Додано: Нед 15 сер, 2021 03:23
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
У меня никак. Я как раз и взял в 2010 году 1000 грн за скол на шпоне (и как раз не очень близкий знакомый-контрагент снимал для своих сотрудников. Всего выплатил 1500 грн, но прекратил со мной отношения. Правда о сумме не спорил. Вот такой я нехороший), через чуть больше как год после первой сдачи. 11 лет сдаю с этим сколом - никто не парится.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 18:02
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
Тоже никак. Мне кажется, что вообще нереально при порче одной двери содрать с арендатора за все 5. По крайней мере - я бы даже не пытался это делать
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:33
Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.
Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.
Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?
Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо
Востаннє редагувалось Patr1ot
в Пон 16 сер, 2021 07:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:35
rjkz написав: Vlad442 написав: Vlad442 написав:
"Вы испортили межкомнатную дверь, согласно пункта 12.3 Вы должны заменить все двери в квартире на двери одного дизайна и оплатить простой и работу"
Кстати, какая политика в этом случае? Арендаторы испортили дверь в двушке (одну из пяти одинаковых). Будете вычитать из залога стоимость всех пяти, или возьмете символическую тысячу гривен и оставите как есть, или будете требовать поменять все пять, если дверей этого дизайна уже нет в продаже? Как этот кейс отражен в ваших договорах?
У меня никак. Я как раз и взял в 2010 году 1000 грн за скол на шпоне (и как раз не очень близкий знакомый-контрагент снимал для своих сотрудников. Всего выплатил 1500 грн, но прекратил со мной отношения. Правда о сумме не спорил. Вот такой я нехороший), через чуть больше как год после первой сдачи. 11 лет сдаю с этим сколом - никто не парится.
А как Вы узнали про порчу имущества? При окончании договора (выселении)? Допустим ситуация, живут арендаторы годами, а ты и в квартире не был эти годы, что там происходит хз.
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Patr1ot
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:40
Patr1ot написав:
Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.
Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.
Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?
Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо
раньше разрешали автономное ставить, газовое, местная власть давала какое-то решение\дозвіл, как сейчас не знаю. Спросите в магазине газовых котлов, может подскажут.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 07:51
Вадим Жураковский написав: Patr1ot написав:
Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.
Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.
Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?
Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо
раньше разрешали автономное ставить, газовое, местная власть давала какое-то решение\дозвіл, как сейчас не знаю. Спросите в магазине газовых котлов, может подскажут.
Спасибо за ответ. Написал параллельно публичный запрос в Кп "Харківські теплові мережі", чтобы разъяснили порядок, условия и сроки и главное возможность отключения. Но возможно кто сталкивался, любой совет будет полезен.
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Patr1ot
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