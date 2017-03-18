Додано: Пон 16 сер, 2021 07:33

Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.

Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.

Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?

Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо