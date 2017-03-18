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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2124212521262127
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:26

  vitaliian написав:
  Patr1ot написав:Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.
Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.
Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?
Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо

как раз сейчас отец отрезает цо в другом обл.центре. В 2х словах всё делает фирма с лицензией, самому ничего отрезать нельзя, замена на электро с обязательной заменой проводки, проектом, 2 керамическими батареями (покупаются у них свои ставить нельзя) стоит 17тыс грн. Друг ставит газовое там ценник за 40. Имхо дешевле продать и купить уже с автономкой пусть даже на несколько м2 меньше. Кто то в их доме отрезал сам но ему продолжали приходить счета в итоге пришлось пройти всю ту же процедуру.


Перейти на индивидуальное отопление украинцы смогут только в том случае, когда от централизованного теплоснабжения будет отключен весь дом. Такое решение принял Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу по делу №229/4116/17 (декабрь 2020 года).

В материалах дела описана ситуация с 2017 года, когда жителю одной из многоэтажек Дружковки (Донецкая область) местные власти отказали в отключении его квартиры от центрального отопления. Дело прошло все инстанции и дошло до Верховного Суда.

В итоге судьи приняли решение, что отключить от отопления одну квартиру нельзя — только весь многоквартирный дом сразу. Кроме того, решение должно быть подкреплено копией протокола собрания жильцов, в котором говориться о создании инициативной группы по решению вопроса отключения отопления и горячей воды.

И только при наличии большинства голосов жильцов дом может быть отключен от центрального отопления. Одиночные же заявления об отключении одной из квартир дома даже принимать не будут.

Основная проблема в невозможности отключить только одну или несколько квартир —отсутствие равноценной замены и обязанности собственника такой квартиры поддерживать общедомовые показатели тепла. Такая квартира будет получать тепло от близстоящих квартир, чем вынудит последних тратить на отопление больше ресурса. Поэтому и важно рассматривать квартиру как неотъемлемую часть всего жилого многоквартирного дома.

Вот такие дела...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Patr1ot написав:Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.
Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.
Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?
Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо
если коротко - есть
выходите на инженера теплотехника в управляющей компании и общайтесь
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Patr1ot написав:В итоге судьи приняли решение, что отключить от отопления одну квартиру нельзя — только весь многоквартирный дом сразу.
когда будут доки на руках я вам скину в личку. Отключают поквартирно аж лес шумит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:Отключают поквартирно аж лес шумит.

Бізнес))
За 17Кгрн напарюють все своє))
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:26

  Patr1ot написав:Допустим ситуация, живут арендаторы годами, а ты и в квартире не был эти годы, что там происходит хз.

Произойти может и такое.
Квартиру сдал приятелю...
https://www.dailymail.co.uk/femail/arti ... tower.html
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:31

  vitaliian написав:
  Patr1ot написав:В итоге судьи приняли решение, что отключить от отопления одну квартиру нельзя — только весь многоквартирный дом сразу.
когда будут доки на руках я вам скину в личку. Отключают поквартирно аж лес шумит.

Благодарю
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:07

  RTC12 написав:
  Patr1ot написав:Допустим ситуация, живут арендаторы годами, а ты и в квартире не был эти годы, что там происходит хз.

Произойти может и такое.
Квартиру сдал приятелю...
https://www.dailymail.co.uk/femail/arti ... tower.html

Разве приятелю? В конце статьи он сетует, что агенты не уберегли его от того, что случилось.

Мы живём в рае для арендодателя.
Там арендатору светило выселение только через год неплатежей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:57

  Vlad442 написав:Разве приятелю? В конце статьи он сетует, что агенты не уберегли его от того, что случилось.

Так в статье было изначально написано.
Позже они это отредактировали: Updated: 12:11 BST, 16 August 2021

Очевидно квартира не полностью принадлежала собственнику и была сдана в субаренду, дабы арендатор погашал платежи по ипотеке...
...Freddie was tasked with cleaning the flat, which is one of numerous owned by the property developer who builds, rents and sells flats and houses in the area...

Но СОVIDные локдауны очевидно не позволили его выселить досрочно...
Вот парень и попал на 12.000 фунтарей...
RTC12
 
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