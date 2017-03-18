Додано: Пон 16 сер, 2021 08:26

vitaliian написав: Patr1ot написав: Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.

Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.

Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?

Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо Всем доброе утро. За 7 дней апреля этого года теще в 3-х комнатной сталинке (Харьков, 73 квадрата) набежало отопление на 2300 грн.Боюсь зимой будет больше 6000 грн. только за отопление, а то и больше. Она пенсионер, живет сама. Субсидия не вариант, там есть нюансы, хотя раньше получала.Можно ли отказаться от централизованного отопления? Снять батареи, опломбировать трубы и пользоваться исключительно электрическими обогревателями?Согласно "Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води" можно отказаться только всем домом, но может есть другие лазейки. Кто сталкивался, есть ли такая практика? Спасибо

как раз сейчас отец отрезает цо в другом обл.центре. В 2х словах всё делает фирма с лицензией, самому ничего отрезать нельзя, замена на электро с обязательной заменой проводки, проектом, 2 керамическими батареями (покупаются у них свои ставить нельзя) стоит 17тыс грн. Друг ставит газовое там ценник за 40. Имхо дешевле продать и купить уже с автономкой пусть даже на несколько м2 меньше. Кто то в их доме отрезал сам но ему продолжали приходить счета в итоге пришлось пройти всю ту же процедуру. как раз сейчас отец отрезает цо в другом обл.центре. В 2х словах всё делает фирма с лицензией, самому ничего отрезать нельзя, замена на электро с обязательной заменой проводки, проектом, 2 керамическими батареями (покупаются у них свои ставить нельзя) стоит 17тыс грн. Друг ставит газовое там ценник за 40. Имхо дешевле продать и купить уже с автономкой пусть даже на несколько м2 меньше. Кто то в их доме отрезал сам но ему продолжали приходить счета в итоге пришлось пройти всю ту же процедуру.

Перейти на индивидуальное отопление украинцы смогут только в том случае, когда от централизованного теплоснабжения будет отключен весь дом. Такое решение принял Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу по делу №229/4116/17 (декабрь 2020 года).В материалах дела описана ситуация с 2017 года, когда жителю одной из многоэтажек Дружковки (Донецкая область) местные власти отказали в отключении его квартиры от центрального отопления. Дело прошло все инстанции и дошло до Верховного Суда.В итоге судьи приняли решение, что отключить от отопления одну квартиру нельзя — только весь многоквартирный дом сразу. Кроме того, решение должно быть подкреплено копией протокола собрания жильцов, в котором говориться о создании инициативной группы по решению вопроса отключения отопления и горячей воды.И только при наличии большинства голосов жильцов дом может быть отключен от центрального отопления. Одиночные же заявления об отключении одной из квартир дома даже принимать не будут.Основная проблема в невозможности отключить только одну или несколько квартир —отсутствие равноценной замены и обязанности собственника такой квартиры поддерживать общедомовые показатели тепла. Такая квартира будет получать тепло от близстоящих квартир, чем вынудит последних тратить на отопление больше ресурса. Поэтому и важно рассматривать квартиру как неотъемлемую часть всего жилого многоквартирного дома.Вот такие дела...