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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:31
zerocool написав: rjkz написав:
Есть места на планете, где ситуация хуже, но есть где лучше.
Был-бы рай, уже появилась-бы повсеместная услуга управления арендными квартирами. Этого нет. Значит математики на это не хватает. Значит рая нет.
Ну я надивився на аналогічний бізнес в Америці, і там воно якось працює (ну працювало краще, до ковід-мораторіїв). Вся справа в середньої вартості години роботи того хто здає. У нас зазвичай ця цифра наднизька, тому людям тупо вигідніше всім займатися і навіть прибиратися самим.
А інші технічні питання вирішуються безповоротними заставами, штрафами і обов'язковими зборами за прибирання. Та й амортизація основного активу в теорії повинна бути вже розкидана по оренді.
)))
Я тоже насмотрелся.
Некоторые кейсы мне вообще не понятны по экономике кроме как ставки на дорожание объекта.
Что из плюсов, так то, что то, что сдается дешево так уже ухайдокано, что дальше некуда, ремонт делается самыми дешевыми рукожопами (мексами (это еще хоть как-то) или нелегалами из совсем диких стран (как вариант в "русских" эриях -узбеки-таджики-казахи, которые ни квалификации не имеют ни технологии не знают ни по английски ни даже по русски не говорят) в принципе и нелегалов на работу берут в основном "русские").
Сдается преимущественно без мебели, только кухонная и зачастую древняя, которую могут красить той-же краской что стены.
Поэтому там все немного не так как у нас. Такая-же фигня творится в арендных квартирах под менеджментом. Правда, если это билдинг, то много зависит от супера, если ленивый пофигист, то делается все на отшибись или не делается совсем. Я видел как в одной из компаний с десятками билдингов под рент в одних билдингах всн грустно и печально, а в блоке от него в другом - все в ажуре и ремонт по американским меркам приемлемый (у нас за такое руки оторвут и в ж0пу засунут). Знакомая когда-то рентовала в дорогом районе квартиру - порвала кофту о покрашеную стену в квартире.
И такое может быть как в зажопье за рент в несколько сотен долларов так и в районах, где за такое-же платят несколько тысяч. И для меня загадка - как можно содержать (платить мейнтаненс и таксы, а порой мортгидж) за рент в 500-800 баксов?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:10
Vlad442 написав:
Разве приятелю? В конце статьи он сетует, что агенты не уберегли его от того, что случилось.
Мы живём в рае для арендодателя.
Там арендатору светило выселение только через год неплатежей.
Вибачте, укро-орендні ставки - це копійки в порівнянні з американськими чи європейськими.
За 250-350 дол. в Києві можна орендувати квартиру з якісним ремонтом і повним комплектом нової побутової техніки.
Щодо виселення непутьових орендарів - в Європі і Америці теж можна це зробити, якщо прописати відповідні умови в договорі оренди.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 08:51
rjkz написав:
Был-бы рай, уже появилась-бы повсеместная услуга управления арендными квартирами. Этого нет. Значит математики на это не хватает. Значит рая нет
Ехххххх, а як я чекаю на таку УК!
Тоді можна було б робити так, як в країні-агресора - набрати квартир в іпотеку і доручити здавати в оренду УК
Там і на УК вистачає, і Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
rjkz написав:
Знакомая когда-то рентовала в дорогом районе квартиру - порвала кофту о покрашеную стену в квартире.
Упсссс...
То виходить, що мені треба змінювати свої плани, що-до пофарбування стін у моєму смарті
або..... або просто, при здачі в оренду - попередити орендаря про "драпучі" стіни)))
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