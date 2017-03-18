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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2126212721282129
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:51

  Type1 написав:
  Frant написав:Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна.
Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.

З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.

Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде
служити роками.

Вы сами выбираете публику, которой арендуете квартиру.
Ну а я знаю категорию арендаторов, которые хотят обновить весь свой старый хлам за счет арендаторов :mrgreen:
Мы будем делиться собственным горьким опытом?

И вы не ответили на вопрос, с какого момента поломка Вашего индезита начинает считаться в амортизацию?

Сколько вы считает допустимым стирок в неделю и должно ли это быть прописано в договоре? Потому что в инструкции к Вашему индезиту не будет написано "не стирать через день", а поломка техники при правильном ее использовании я не считаю проблемой арендатора.

Питання вирішується просто: квартира здається в оренду без пральної машини.
Квартиранти привозять свою (недешманську) пральну машину і запускають її хоч кожний день по три рази.

Це оптимальний варіант.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:58

  Type1 написав:
  Vlad442 написав:Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду, поэтому это всегда за счет или силами арендаторов. Можно автоматически требовать за будущий клининг при заселении, но в экономе люди этого не поймут - платить пару тысяч за то, что они могут сделать сами. Сдать с таким условием будет трудно. Можно сдавать квартиру умеренно чистую и такую же требовать обратно. Арендаторы разные, всем угодить невозможно. Поэтому я вынужден выступать арбитром и действовать на свое усмотрение. Выезжающие всегда будут обижаться, что их заставили мыть окна или вычли за уборку - они же пол помыли, заезжающие будут рассказывать как они три дня дарили квартиру перед заселением.

У Вас жесткие требования со своей стороны относительно пользования квартирой, при этом в требованиях арендаторов Вы выступаете не стороной, а "арбитром" между прошлыми и текущими арендаторами. Это не кажется правильным.
Тем не менее, это реальность в которой существует рынок аренды недвижимости, а не исключительно Ваши хотелки. Фактически, права арендаторов не защищены, как и риски арендодателей. Как результат, добросовестный непроблемный арендатор не получает соизмеримый требованиям арендодателя комфорт. Допускаю, что в плане арендодателя с Вами комфортно иметь дело.

Вы правильно понимаете, что вопрос чистоты это вопрос между прошлым и будущим арендатором, люди разные и арендодатель оказывается между двух огней.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:00

  Frant написав:
  Type1 написав:
  Frant написав:Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна.
Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.

З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.

Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде
служити роками.

Вы сами выбираете публику, которой арендуете квартиру.
Ну а я знаю категорию арендаторов, которые хотят обновить весь свой старый хлам за счет арендаторов :mrgreen:
Мы будем делиться собственным горьким опытом?

И вы не ответили на вопрос, с какого момента поломка Вашего индезита начинает считаться в амортизацию?

Сколько вы считает допустимым стирок в неделю и должно ли это быть прописано в договоре? Потому что в инструкции к Вашему индезиту не будет написано "не стирать через день", а поломка техники при правильном ее использовании я не считаю проблемой арендатора.

Питання вирішується просто: квартира здається в оренду без пральної машини.
Квартиранти привозять свою (недешманську) пральну машину і запускають її хоч кожний день по три рази.

Це оптимальний варіант.

Не надо было начинать разговор про "зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати."
Я все таки настаиваю на Ваш ответ, относительно, кто отвечает, за то, что Ваша техника прослужила всего три года.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:11

  Vlad442 написав:Вы правильно понимаете, что вопрос чистоты это вопрос между прошлым и будущим арендатором, люди разные и арендодатель оказывается между двух огней.

Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду"
При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом.
Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет.
Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.
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  #<1 ... 2126212721282129
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