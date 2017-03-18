Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду, поэтому это всегда за счет или силами арендаторов. Можно автоматически требовать за будущий клининг при заселении, но в экономе люди этого не поймут - платить пару тысяч за то, что они могут сделать сами. Сдать с таким условием будет трудно. Можно сдавать квартиру умеренно чистую и такую же требовать обратно. Арендаторы разные, всем угодить невозможно. Поэтому я вынужден выступать арбитром и действовать на свое усмотрение. Выезжающие всегда будут обижаться, что их заставили мыть окна или вычли за уборку - они же пол помыли, заезжающие будут рассказывать как они три дня дарили квартиру перед заселением.
У Вас жесткие требования со своей стороны относительно пользования квартирой, при этом в требованиях арендаторов Вы выступаете не стороной, а "арбитром" между прошлыми и текущими арендаторами. Это не кажется правильным. Тем не менее, это реальность в которой существует рынок аренды недвижимости, а не исключительно Ваши хотелки. Фактически, права арендаторов не защищены, как и риски арендодателей. Как результат, добросовестный непроблемный арендатор не получает соизмеримый требованиям арендодателя комфорт. Допускаю, что в плане арендодателя с Вами комфортно иметь дело.
Вы правильно понимаете, что вопрос чистоты это вопрос между прошлым и будущим арендатором, люди разные и арендодатель оказывается между двух огней.
Frant написав:Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна. Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.
З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.
Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде служити роками.
Вы сами выбираете публику, которой арендуете квартиру. Ну а я знаю категорию арендаторов, которые хотят обновить весь свой старый хлам за счет арендаторов Мы будем делиться собственным горьким опытом?
И вы не ответили на вопрос, с какого момента поломка Вашего индезита начинает считаться в амортизацию?
Сколько вы считает допустимым стирок в неделю и должно ли это быть прописано в договоре? Потому что в инструкции к Вашему индезиту не будет написано "не стирать через день", а поломка техники при правильном ее использовании я не считаю проблемой арендатора.
Питання вирішується просто: квартира здається в оренду без пральної машини. Квартиранти привозять свою (недешманську) пральну машину і запускають її хоч кожний день по три рази.
Це оптимальний варіант.
Не надо было начинать разговор про "зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати." Я все таки настаиваю на Ваш ответ, относительно, кто отвечает, за то, что Ваша техника прослужила всего три года.
Vlad442 написав:Вы правильно понимаете, что вопрос чистоты это вопрос между прошлым и будущим арендатором, люди разные и арендодатель оказывается между двух огней.
Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду" При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом. Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет. Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.
Type1 написав:Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду" При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом. Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет. Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.
Если я начну вести себя цивилизованно, вам же первому это не понравится. Я скажу "плюс к страховому депозиту еще взнос 3 тыс на клининг при выезде". Вы развернетесь и уйдете к другому арендодателю без таких требований. Или скажете "клининг был недостаточно качественный, он не стоит таких денег".
По поводу "будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом", вы не так это понимаете. Я обеспечиваю постоянство правил - в какую квартиру въехали, такую и сдали. Поэтому обязательства не прошлого арендатора, а вас в будущем, когда будете съезжать к вам в настоящем. Что получили, ровно это же и сдали. Скажу более, планка по разным квартирам разная. Если квартира со свежим ремонтом в новострое, должна быть идеально чистая. Клининг при выезде - новый арендатор платит же реальные деньги. Если уставшая квартира на вторичке, подмели, полы помыли, жир на кухне кое-как отскребли и хорошо. Основной клининг при въезде. Сколько заплатили, столько и получили.
Я аж тепер себе зловив на думці, що умовним Сержикам, КАТЕГОРИЧНО не треба, щоб вступали на шлях лендлордства ФОПи))) Так як ФОПи - все рахують і при купівлі квартири під оренду - будуть витискати з оренди по-максимуму))) Це вже зовсім НЕ той лендлорд, що отримав спадщину і здає нижче ринку, аби лише було стабільне надходження певної суми йому в кишеню)))
Так що "трєпєщітє Сержики" - наступного року ФОПів-лендлордів збільшиться!
Хоч, напротивагу цьому, хочу сказати - що я планував/планую при своїй першій здачі і посуд новий прикупити для орендаря, і постіль, і рушники, і мило/плин)) - але проф-лендлорди категорично мене від цього відмовляють!
Тож бачите "Сержики" - наміри в лендлордів-початківців - благородні!))
Успіх написав:Я аж тепер себе зловив на думці, що умовним Сержикам, КАТЕГОРИЧНО не треба, щоб вступали на шлях лендлордства ФОПи))) Так як ФОПи - все рахують і при купівлі квартири під оренду - будуть витискати з оренди по-максимуму))) Це вже зовсім НЕ той лендлорд, що отримав спадщину і здає нижче ринку, аби лише було стабільне надходження певної суми йому в кишеню)))
Так що "трєпєщітє Сержики" - наступного року ФОПів-лендлордів збільшиться!
Хоч, напротивагу цьому, хочу сказати - що я планував/планую при своїй першій здачі і посуд новий прикупити для орендаря, і постіль, і рушники, і мило/плин)) - але проф-лендлорди категорично мене від цього відмовляють!
Тож бачите "Сержики" - наміри в лендлордів-початківців - благородні!))
Квартира в спадщину, тобто практично на шару. Ремонт 60кг, техніку бв вкинув, за рік отримаю 6х12=72кг-3кг (встановив бойлер) 69кг-10% інфляція. Тобто цього року выхожу в нуль, а потім кожен рік буду мати 100% рентабельність. Беріть приклад Долярчику 😉
Type1 написав:Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду" При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом. Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет. Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.
Если я начну вести себя цивилизованно, вам же первому это не понравится. Я скажу "плюс к страховому депозиту еще взнос 3 тыс на клининг при выезде". Вы развернетесь и уйдете к другому арендодателю без таких требований. Или скажете "клининг был недостаточно качественный, он не стоит таких денег".
По поводу "будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом", вы не так это понимаете. Я обеспечиваю постоянство правил - в какую квартиру въехали, такую и сдали. Поэтому обязательства не прошлого арендатора, а вас в будущем, когда будете съезжать к вам в настоящем. Что получили, ровно это же и сдали. Скажу более, планка по разным квартирам разная. Если квартира со свежим ремонтом в новострое, должна быть идеально чистая. Клининг при выезде - новый арендатор платит же реальные деньги. Если уставшая квартира на вторичке, подмели, полы помыли, жир на кухне кое-как отскребли и хорошо. Основной клининг при въезде. Сколько заплатили, столько и получили.
Ніколи не чув і не бачив, щоб орендарі при в'їзді проводили генеральне прибирання в орендній квартирі! Якщо квартира брудна, з пилюкою на стінах і павутинням на стелях - орендарі розвернуться і підуть геть, шукати чистішу квартиру. Або ж вкажуть власнику, щоб він терміново прибрав в орендній квартирі. А щоб самі? Зразу ж? Прибирати? Це навіть не смішно. Якщо не прописати в договорі вимоги про обов'язкове прибирання, то більшість квартирантів палець об палець не вдарить, навіть в середньоціновому сегменті.