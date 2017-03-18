Vlad442 написав:

Type1 написав: Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду"

При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом.

Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет.

Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины. Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду"При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом.Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет.Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.

Если я начну вести себя цивилизованно, вам же первому это не понравится. Я скажу "плюс к страховому депозиту еще взнос 3 тыс на клининг при выезде". Вы развернетесь и уйдете к другому арендодателю без таких требований. Или скажете "клининг был недостаточно качественный, он не стоит таких денег".По поводу "будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом", вы не так это понимаете. Я обеспечиваю постоянство правил - в какую квартиру въехали, такую и сдали. Поэтому обязательства не прошлого арендатора, а вас в будущем, когда будете съезжать к вам в настоящем. Что получили, ровно это же и сдали.Скажу более, планка по разным квартирам разная. Если квартира со свежим ремонтом в новострое, должна быть идеально чистая. Клининг при выезде - новый арендатор платит же реальные деньги. Если уставшая квартира на вторичке, подмели, полы помыли, жир на кухне кое-как отскребли и хорошо. Основной клининг при въезде. Сколько заплатили, столько и получили.