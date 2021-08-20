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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2127212821292130
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:41

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Type1 написав:Будьте честны перед собой - не оказывается между двух огней, а самоустраняется позицией "Смотрите, я чистоту из своего кармана обеспечивать не буду"
При этом, Вы же понимаете, что будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом.
Ладно, я начал переливать из пустого в порожнее, и ни к чему полезному дискуссия не приведет.
Вашу позицию я понимаю и объясняю ее себе отсутствием цивилизованности в рынке аренды Украины.

Если я начну вести себя цивилизованно, вам же первому это не понравится. Я скажу "плюс к страховому депозиту еще взнос 3 тыс на клининг при выезде". Вы развернетесь и уйдете к другому арендодателю без таких требований. Или скажете "клининг был недостаточно качественный, он не стоит таких денег".

По поводу "будущего арендатора не должны волновать вопросы по прошлым арендаторам, они не имеют обязательств друг перед другом", вы не так это понимаете. Я обеспечиваю постоянство правил - в какую квартиру въехали, такую и сдали. Поэтому обязательства не прошлого арендатора, а вас в будущем, когда будете съезжать к вам в настоящем. Что получили, ровно это же и сдали.
Скажу более, планка по разным квартирам разная. Если квартира со свежим ремонтом в новострое, должна быть идеально чистая. Клининг при выезде - новый арендатор платит же реальные деньги. Если уставшая квартира на вторичке, подмели, полы помыли, жир на кухне кое-как отскребли и хорошо. Основной клининг при въезде. Сколько заплатили, столько и получили.

Ніколи не чув і не бачив, щоб орендарі при в'їзді проводили генеральне прибирання в орендній квартирі!
Якщо квартира брудна, з пилюкою на стінах і павутинням на стелях - орендарі розвернуться і підуть геть, шукати чистішу квартиру.
Або ж вкажуть власнику, щоб він терміново прибрав в орендній квартирі. А щоб самі? Зразу ж? Прибирати? Це навіть не смішно.
Якщо не прописати в договорі вимоги про обов'язкове прибирання, то більшість квартирантів палець об палець не вдарить, навіть в середньоціновому сегменті.

Конечно, арендаторы подымающие на 5й этаж на своем горбу стиралку без лифта, будут сами и в квартире убирать.

Даже если квартира выглядит, в принципе, чистой, ее уборка при въезде занимает МНОГО времени и сил. После переезда во вторую съемную и уборке в ней, я пообещал жене, что каждый следующий переезд будет сопровождаться заказом генеральной чистки.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:59

Соломенский район, недалеко от аэропорта, новострой, новый ремонт, 1к - 13т грн. Снял программер. Ушла за три дня.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:41

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

hume написав:Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.
на сколько подняли?
у меня позавчера было первое переподписание на след год - 20% накинул и арендатор лишь поморщился, но потом понимающе поднял брови, развел руками и согласился
нда
посмотрим шо будет дальше
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:02

  kingkongovets написав:
hume написав:Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.
на сколько подняли?
у меня позавчера было первое переподписание на след год - 20% накинул и арендатор лишь поморщился, но потом понимающе поднял брови, развел руками и согласился
нда
посмотрим шо будет дальше

На 15 %. Квартира не попала даже на олх, просто съезжающие передали контакты друзьям.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:41

  hume написав:Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.

кажуть що аднушка в Ірпені 10к
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:26

  galadriel написав:Соломенский район, недалеко от аэропорта, новострой, новый ремонт, 1к - 13т грн. Снял программер. Ушла за три дня.

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:27

  flyman написав:
  hume написав:Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.

кажуть що аднушка в Ірпені 10к

за пидвал у бучи 3к дають?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:36

  Прохожий написав:
  galadriel написав:Соломенский район, недалеко от аэропорта, новострой, новый ремонт, 1к - 13т грн. Снял программер. Ушла за три дня.

Паркленд?)


Клабхаус.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:12

  flyman написав:
  hume написав:Украинка двушка у новострое - 11 тысяч. Экспозиция - 3 дня.

кажуть що аднушка в Ірпені 10к

Ирпень это центр вселенной, ещё немного и за возможность подышать чистым ирпенским воздухом будут просить больше,чем в Киеве.
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