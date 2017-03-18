Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав:После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.
та вряд ли это правда это такой троллинг у макса зачем он это делает и почему так "шутит" - для меня загадка но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс
kingkongovets написав:... но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс
Можно не жертвовать - очертить правила игры: ребята, вы снимаете на 30% ниже рынка, но в течение только 3х лет (или двух, или пяти - в зависимости от степени альтруизма хозяев). После чего - поднимаю до рыночной цены.
Пусть понимают - хату купили не для помощи "бедным" родычам, а для сдачи по рынку.
kingkongovets написав:... но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс
Можно не жертвовать - очертить правила игры: ребята, вы снимаете на 30% ниже рынка, но в течение только 3х лет (или двух, или пяти - в зависимости от степени альтруизма хозяев). После чего - поднимаю до рыночной цены.
Пусть понимают - хату купили не для помощи "бедным" родычам, а для сдачи по рынку.
лучше вообще не лезть в деловые отношения со знакомыми, тем более на нерыночных условиях кейс прям эталонный макс грит шо все норм и есть лишь "легкие терки по цене аренды" хз, зачем тогда было писать, шо ему дали 2 месяца на съезд? надоело гадать шо тут правда, а шо - художественный вымысел
Vlad442 написав:Когда решают продать и выселить семью с детьми, мало у кого поднимется рука ещё и поднять цену. Пазл не складывался. Либо Макс нафантазировал, как не раз бывало, либо чем-то достал арендодателя.
Если хозяйка (ещё и одесситка ) схавала 3 месяца неплатежей (пусть даже временных, пусть даже от родни\знакомых), там я думаю, малейшей искры достаточно, чтобы выставить всех вон на своих условиях, даже зимой.
После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.
Особенно, если арендатор хвастается своими финансовыми успехами.
Vlad442 написав:Начинается осень. Время поднятия аренды. Некоторым объявил +10%. Кто-то согласился, кто-то поплакался и сторговался на 8. Многим, которые платят по докризисной цене, рука пока не понимается поднять, но вижу, что арендаторы морально готовы к "+7-9%".
піднімати на рівень інфляції - нижня межа, а верхня - на рівень росту середньої з.п. по місту.
Vlad442 написав:Когда решают продать и выселить семью с детьми, мало у кого поднимется рука ещё и поднять цену. Пазл не складывался. Либо Макс нафантазировал, как не раз бывало, либо чем-то достал арендодателя.
Если хозяйка (ещё и одесситка ) схавала 3 месяца неплатежей (пусть даже временных, пусть даже от родни\знакомых), там я думаю, малейшей искры достаточно, чтобы выставить всех вон на своих условиях, даже зимой.
После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.
Да уж, хорошо что я не арендую ничего у местных арендодателей. Три шкуры бы сняли. За маленькую задержку семью с ребенком выставили бы на улицу. Надо завязывать с этой арендой.