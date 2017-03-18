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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2132213321342135
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:58

  galadriel написав:После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.


та вряд ли это правда
это такой троллинг у макса
зачем он это делает и почему так "шутит" - для меня загадка
но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка
можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс :mrgreen:
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 11:19

  kingkongovets написав:...
но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс :mrgreen:


Можно не жертвовать - очертить правила игры: ребята, вы снимаете на 30% ниже рынка, но в течение только 3х лет (или двух, или пяти - в зависимости от степени альтруизма хозяев). После чего - поднимаю до рыночной цены.

Пусть понимают - хату купили не для помощи "бедным" родычам, а для сдачи по рынку.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 11:28

  galadriel написав:
  kingkongovets написав:...
но как бы там ни было, в сухом остатке многолетняя аренда весьма неплохой хаты ниже рынка можно и отношениями за такой гешефт пожертвовать - чисто "одесский" кейс :mrgreen:


Можно не жертвовать - очертить правила игры: ребята, вы снимаете на 30% ниже рынка, но в течение только 3х лет (или двух, или пяти - в зависимости от степени альтруизма хозяев). После чего - поднимаю до рыночной цены.

Пусть понимают - хату купили не для помощи "бедным" родычам, а для сдачи по рынку.


лучше вообще не лезть в деловые отношения со знакомыми, тем более на нерыночных условиях
кейс прям эталонный
макс грит шо все норм и есть лишь "легкие терки по цене аренды"
хз, зачем тогда было писать, шо ему дали 2 месяца на съезд?
надоело гадать шо тут правда, а шо - художественный вымысел
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 13:24

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:Когда решают продать и выселить семью с детьми, мало у кого поднимется рука ещё и поднять цену. Пазл не складывался. Либо Макс нафантазировал, как не раз бывало, либо чем-то достал арендодателя.


Если хозяйка (ещё и одесситка :D) схавала 3 месяца неплатежей (пусть даже временных, пусть даже от родни\знакомых), там я думаю, малейшей искры достаточно, чтобы выставить всех вон на своих условиях, даже зимой.

После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.


Особенно, если арендатор хвастается своими финансовыми успехами. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

гараж в аренду за 6500 ннада? а вы тут с квартирами мучаетесь
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/garazh- ... Msmry.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 18:46

  Vlad442 написав:Начинается осень. Время поднятия аренды. Некоторым объявил +10%. Кто-то согласился, кто-то поплакался и сторговался на 8. Многим, которые платят по докризисной цене, рука пока не понимается поднять, но вижу, что арендаторы морально готовы к "+7-9%".

піднімати на рівень інфляції - нижня межа,
а верхня - на рівень росту середньої з.п. по місту.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:43

  galadriel написав:
  Vlad442 написав:Когда решают продать и выселить семью с детьми, мало у кого поднимется рука ещё и поднять цену. Пазл не складывался. Либо Макс нафантазировал, как не раз бывало, либо чем-то достал арендодателя.


Если хозяйка (ещё и одесситка :D) схавала 3 месяца неплатежей (пусть даже временных, пусть даже от родни\знакомых), там я думаю, малейшей искры достаточно, чтобы выставить всех вон на своих условиях, даже зимой.

После 3 месячной задержки платежей верх наивности полагать, что не будет ответки.

Да уж, хорошо что я не арендую ничего у местных арендодателей. Три шкуры бы сняли. За маленькую задержку семью с ребенком выставили бы на улицу. Надо завязывать с этой арендой.
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