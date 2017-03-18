Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 06:09
Американська нерухомість.
Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Знакомые вернулись из Латинской Америки раньше чем планировали. Уехали 1.5 года назад. Хотят снять квартиру и слегка охренели от того как улетели цены на аренду. Ищут хотя бы такое же, как снимали до отъезда, а оно в 1.5+ раза дороже уже.
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