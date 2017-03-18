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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:09

Американська нерухомість.
Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти

https://uainfo.org/blognews/1630098611- ... okrug.html
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомые вернулись из Латинской Америки раньше чем планировали. Уехали 1.5 года назад. Хотят снять квартиру и слегка охренели от того как улетели цены на аренду. Ищут хотя бы такое же, как снимали до отъезда, а оно в 1.5+ раза дороже уже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:23

airmax78 , да ладно)). 1,5 года назад был пик цен по аренде за последние 5 лет( с 2015 по 03.2020)
Damien
 
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