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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2133213421352136
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:09

Американська нерухомість.
Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти

https://uainfo.org/blognews/1630098611- ... okrug.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомые вернулись из Латинской Америки раньше чем планировали. Уехали 1.5 года назад. Хотят снять квартиру и слегка охренели от того как улетели цены на аренду. Ищут хотя бы такое же, как снимали до отъезда, а оно в 1.5+ раза дороже уже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:23

airmax78 , да ладно)). 1,5 года назад был пик цен по аренде за последние 5 лет( с 2015 по 03.2020)
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может жили по старой цене. Скорее всего так и было. У нас есть очень много арендаторов снимающих квартиры без пересмотра цены по несколько лет, но после их съезда приходится пересматривать сразу на 20-25%

Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.

Весной была пересдача минус 5% от доковидной цены. Летом +10...15. Сейчас цены вообще дурные и я ничего не могу понять.
Недавно закончил ремонт и выставил квартиру по заградительной цене. +15% к, по моим оценкам, максимально-реальной. Ушла на второй день со второго просмотра. Квартира очень хорошая, сам бы жил, но понимаю, что ушла по цене квартир более высокого класса.
Думаю, что ключевым моментом явился ТВ. Одно время арендаторы декларировали, что не смотрят ТВ, а пользуются монитором/ноутбуком и просили их вывезти. В прошлом году сделал квартиру и отправил туда свой старый 55 телек и, как ни захожу, он постоянно включен. Игровая приставка, клипы. Задумался. Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок, что создает вакуум квартир, построенных вокруг телевизора. Тут панель стала основным акцентом квартиры. Когда, что первые, что вторые посмотревшие пытались торговаться по поводу увеличенного залога, я предлагал вывезти ТВ и сделать залог стандартным, это встречало мягко говоря непонимание.
Ремонт обошелся очень недорого, по моему мнению. Все самое дешевое распродажное из Эпика (что тоже потребовало времени подобрать, а не пошел и купил) и хозрынка и без сверхтребований к качеству работ. Решения выбирались самые простые и стандартные. Плинтуса пластиковые, ламинат, никаких подрезок плитки под 45, заложенных экранов в ванной и т. п. Стены затягивались акриловой шпатлевкой и красились. Получилось просто и, надеюсь вандалоустойчиво. Ни один арендатор при просмотре не обратит внимание, что шов на плитке можно было сделать и поменьше, а вывод под стиралку заштробить в стену. Упор больше на дизайн, как оно будет выглядеть в комплексе, чем как правильно по стандартам для себя. Если делать ремонт очень прагматично и идти на компромиссы (но не опускаться на самый дешевый уровень), он выйдет дешевле, чем для себя.
Vlad442
 
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