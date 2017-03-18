RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2133213421352136
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 06:09

Американська нерухомість.
Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти

https://uainfo.org/blognews/1630098611- ... okrug.html
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знакомые вернулись из Латинской Америки раньше чем планировали. Уехали 1.5 года назад. Хотят снять квартиру и слегка охренели от того как улетели цены на аренду. Ищут хотя бы такое же, как снимали до отъезда, а оно в 1.5+ раза дороже уже.
airmax78
 
Повідомлень: 39509
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:23

airmax78 , да ладно)). 1,5 года назад был пик цен по аренде за последние 5 лет( с 2015 по 03.2020)
Damien
 
Повідомлень: 403
З нами з: 28.04.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может жили по старой цене. Скорее всего так и было. У нас есть очень много арендаторов снимающих квартиры без пересмотра цены по несколько лет, но после их съезда приходится пересматривать сразу на 20-25%

Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.
hume
 
Повідомлень: 8165
З нами з: 27.12.12
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.

Весной была пересдача минус 5% от доковидной цены. Летом +10, но это от цены начала 19-ого. Если к осени 19-ого, то может и 0%. Сейчас цены вообще дурные и я ничего не могу понять.
Недавно закончил ремонт и выставил квартиру по заградительной цене. +15% к максимально-реальной, по моим оценкам. Совершенно неожиданно ушла на второй день со второго просмотра. Квартира очень хорошая, сам бы жил, но понимаю, что ушла по цене квартир более высокого класса.
Думаю, что ключевым моментом явился ТВ. Одно время арендаторы декларировали, что не смотрят ТВ, а пользуются монитором/ноутбуком и просили их вывезти. В прошлом году сделал квартиру и отправил туда свой старый 55 телек и, как ни захожу, он постоянно включен. Игровая приставка, клипы. Задумался. Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок, что создает вакуум квартир, построенных вокруг телевизора. Тут панель стала основным акцентом квартиры. Когда, что первые, что вторые посмотревшие пытались торговаться по поводу увеличенного залога, я предлагал вывезти ТВ и сделать залог стандартным, это встречало мягко говоря непонимание.
Ремонт обошелся очень недорого, по моему мнению. Все самое дешевое распродажное из Эпика (что тоже потребовало времени подобрать, а не пошел и купил) и хозрынка и без сверхтребований к качеству работ. Решения выбирались самые простые и стандартные. Плинтуса пластиковые, ламинат, никаких подрезок плитки под 45, заложенных экранов в ванной и т. п. Стены затягивались акриловой шпатлевкой и красились. Получилось просто и, надеюсь вандалоустойчиво. Ни один арендатор при просмотре не обратит внимание, что шов на плитке можно было сделать и поменьше, а вывод под стиралку заштробить в стену. Упор больше на дизайн, как оно будет выглядеть в комплексе, чем как правильно по стандартам для себя. Если делать ремонт очень прагматично и идти на компромиссы (но не опускаться на самый дешевый уровень), он выйдет дешевле, чем для себя.
Vlad442
 
Повідомлень: 8353
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок

Думаю, що в свій смарт поставлю 32-йку, так як там відстань між стінами 3,45м.

п.с.
А чому саме акриловою шпаклівкою перетягувати стіни - вона ж,наче, дуже дорога, чи ні?(наскільки дорожча за звичайну?)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 18.03.21
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Думаю, що в свій смарт поставлю 32-йку, так як там відстань між стінами 3,45м.

Деньги на ветер. У арендатора будет свой ноутбук или монитор.
Я сижу в 2,5 метра от 75-дюймового телека и не очень. Чтобы понять, какой должен быть экран, пойдите в аймакс, сядьте в центре - экран закрывает большую часть обзора.
Новости по ТВ никто уже не смотрит. Панель используется для фильмов, роликов, игр, что требует погружения.
  Успіх написав:А чому саме акриловою шпаклівкою перетягувати стіни - вона ж,наче, дуже дорога, чи ні?(наскільки дорожча за звичайну?)

Намного дороже, но
1. С ней легче работать - даже не очень квалифицированный мастер сможет сделать ровно. Обычной гипсовой вывести под покраску нужен очень квалифицированный отделочник с хорошим инструментом. Поэтому обычную финишную гипсовую производитель не рекомендует под покраску.
2. Она более твердая - ее не поцарапаешь как гипсовую.
3. Влагостойкая, водонепроницаемая.
Vlad442
 
Повідомлень: 8353
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Деньги на ветер. У арендатора будет свой ноутбук или монитор.
Я сижу в 2,5 метра от 75-дюймового телека и не очень. Чтобы понять, какой должен быть экран, пойдите в аймакс, сядьте в центре - экран закрывает большую часть обзора.
Новости по ТВ никто уже не смотрит. Панель используется для фильмов, роликов, игр, что требует погружения

Тобто, шпіляти ігри, чи дивитись фільми за 3м від екрану "32" - не комільфо?
Треба щось менше брати, або краще нічого/без TV? :shock:
  Vlad442 написав:2. Она более твердая - ее не поцарапаешь как гипсовую.
3. Влагостойкая, водонепроницаемая.

Ну то з таким успіхом і в структурної фарби є ці властивості.
Можна ж просто пофарбувати структурною фарбою?(після шпаклювання звичайною шпаклівкою)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 18.03.21
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Ну то з таким успіхом і в структурної фарби є ці властивості.
Можна ж просто пофарбувати структурною фарбою?(після шпаклювання звичайною шпаклівкою)

Структурная краска на основе акрила. Это та же акриловая шпатлевка, но дороже, больше расход, трудней в уходе - тяжелей мыть, трудней восстанавливать повреждения - нужно подбирать фактуру.
Если колеровать в светлые тона, в порах собирается пыль и теряется внешний вид, если в темные, то дорого и под аренду темные тона не подходят. Комната кажется меньше.

Если сильно кривые стены, шпатлюйте гипсом, а сверху под покраску натяните тонким слоем акрила, не забыв прогрунтовать.
Vlad442
 
Повідомлень: 8353
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2133213421352136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, ramzes4 і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8423, 8424, 8425
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
84245 12170452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:53
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
535 270510
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 10:33
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.