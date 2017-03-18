Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03

hume написав: Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу. Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.

Весной была пересдача минус 5% от доковидной цены. Летом +10, но это от цены начала 19-ого. Если к осени 19-ого, то может и 0%. Сейчас цены вообще дурные и я ничего не могу понять.Недавно закончил ремонт и выставил квартиру по заградительной цене. +15% к максимально-реальной, по моим оценкам. Совершенно неожиданно ушла на второй день со второго просмотра. Квартира очень хорошая, сам бы жил, но понимаю, что ушла по цене квартир более высокого класса.Думаю, что ключевым моментом явился ТВ. Одно время арендаторы декларировали, что не смотрят ТВ, а пользуются монитором/ноутбуком и просили их вывезти. В прошлом году сделал квартиру и отправил туда свой старый 55 телек и, как ни захожу, он постоянно включен. Игровая приставка, клипы. Задумался. Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок, что создает вакуум квартир, построенных вокруг телевизора. Тут панель стала основным акцентом квартиры. Когда, что первые, что вторые посмотревшие пытались торговаться по поводу увеличенного залога, я предлагал вывезти ТВ и сделать залог стандартным, это встречало мягко говоря непонимание.Ремонт обошелся очень недорого, по моему мнению. Все самое дешевое распродажное из Эпика (что тоже потребовало времени подобрать, а не пошел и купил) и хозрынка и без сверхтребований к качеству работ. Решения выбирались самые простые и стандартные. Плинтуса пластиковые, ламинат, никаких подрезок плитки под 45, заложенных экранов в ванной и т. п. Стены затягивались акриловой шпатлевкой и красились. Получилось просто и, надеюсь вандалоустойчиво. Ни один арендатор при просмотре не обратит внимание, что шов на плитке можно было сделать и поменьше, а вывод под стиралку заштробить в стену. Упор больше на дизайн, как оно будет выглядеть в комплексе, чем как правильно по стандартам для себя. Если делать ремонт очень прагматично и идти на компромиссы (но не опускаться на самый дешевый уровень), он выйдет дешевле, чем для себя.