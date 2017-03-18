Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти
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Додано: Пон 30 сер, 2021 06:09
Американська нерухомість.
Жорсткі обмеження на зовнішній вигляд, висоту трави на газоні і т.д.
Не для укро-їліти
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Знакомые вернулись из Латинской Америки раньше чем планировали. Уехали 1.5 года назад. Хотят снять квартиру и слегка охренели от того как улетели цены на аренду. Ищут хотя бы такое же, как снимали до отъезда, а оно в 1.5+ раза дороже уже.
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:23
airmax78 , да ладно)). 1,5 года назад был пик цен по аренде за последние 5 лет( с 2015 по 03.2020)
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Может жили по старой цене. Скорее всего так и было. У нас есть очень много арендаторов снимающих квартиры без пересмотра цены по несколько лет, но после их съезда приходится пересматривать сразу на 20-25%
Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Весной была пересдача минус 5% от доковидной цены. Летом +10, но это от цены начала 19-ого. Если к осени 19-ого, то может и 0%. Сейчас цены вообще дурные и я ничего не могу понять.
Недавно закончил ремонт и выставил квартиру по заградительной цене. +15% к максимально-реальной, по моим оценкам. Совершенно неожиданно ушла на второй день со второго просмотра. Квартира очень хорошая, сам бы жил, но понимаю, что ушла по цене квартир более высокого класса.
Думаю, что ключевым моментом явился ТВ. Одно время арендаторы декларировали, что не смотрят ТВ, а пользуются монитором/ноутбуком и просили их вывезти. В прошлом году сделал квартиру и отправил туда свой старый 55 телек и, как ни захожу, он постоянно включен. Игровая приставка, клипы. Задумался. Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок, что создает вакуум квартир, построенных вокруг телевизора. Тут панель стала основным акцентом квартиры. Когда, что первые, что вторые посмотревшие пытались торговаться по поводу увеличенного залога, я предлагал вывезти ТВ и сделать залог стандартным, это встречало мягко говоря непонимание.
Ремонт обошелся очень недорого, по моему мнению. Все самое дешевое распродажное из Эпика (что тоже потребовало времени подобрать, а не пошел и купил) и хозрынка и без сверхтребований к качеству работ. Решения выбирались самые простые и стандартные. Плинтуса пластиковые, ламинат, никаких подрезок плитки под 45, заложенных экранов в ванной и т. п. Стены затягивались акриловой шпатлевкой и красились. Получилось просто и, надеюсь вандалоустойчиво. Ни один арендатор при просмотре не обратит внимание, что шов на плитке можно было сделать и поменьше, а вывод под стиралку заштробить в стену. Упор больше на дизайн, как оно будет выглядеть в комплексе, чем как правильно по стандартам для себя. Если делать ремонт очень прагматично и идти на компромиссы (но не опускаться на самый дешевый уровень), он выйдет дешевле, чем для себя.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Думаю, що в свій смарт поставлю 32-йку, так як там відстань між стінами 3,45м.
п.с.
А чому саме акриловою шпаклівкою перетягувати стіни - вона ж,наче, дуже дорога, чи ні?(наскільки дорожча за звичайну?)
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Деньги на ветер. У арендатора будет свой ноутбук или монитор.
Я сижу в 2,5 метра от 75-дюймового телека и не очень. Чтобы понять, какой должен быть экран, пойдите в аймакс, сядьте в центре - экран закрывает большую часть обзора.
Новости по ТВ никто уже не смотрит. Панель используется для фильмов, роликов, игр, что требует погружения.
Намного дороже, но
1. С ней легче работать - даже не очень квалифицированный мастер сможет сделать ровно. Обычной гипсовой вывести под покраску нужен очень квалифицированный отделочник с хорошим инструментом. Поэтому обычную финишную гипсовую производитель не рекомендует под покраску.
2. Она более твердая - ее не поцарапаешь как гипсовую.
3. Влагостойкая, водонепроницаемая.
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тобто, шпіляти ігри, чи дивитись фільми за 3м від екрану "32" - не комільфо?
Треба щось менше брати, або краще нічого/без TV?
Ну то з таким успіхом і в структурної фарби є ці властивості.
Можна ж просто пофарбувати структурною фарбою?(після шпаклювання звичайною шпаклівкою)
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Структурная краска на основе акрила. Это та же акриловая шпатлевка, но дороже, больше расход, трудней в уходе - тяжелей мыть, трудней восстанавливать повреждения - нужно подбирать фактуру.
Если колеровать в светлые тона, в порах собирается пыль и теряется внешний вид, если в темные, то дорого и под аренду темные тона не подходят. Комната кажется меньше.
Если сильно кривые стены, шпатлюйте гипсом, а сверху под покраску натяните тонким слоем акрила, не забыв прогрунтовать.
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