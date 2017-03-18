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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2134213521362137
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:53

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Структурная краска на основе акрила. Это та же акриловая шпатлевка, но дороже

Тоді, якщо просто перетягнути акриловою шпаклівкою, зверху провести ворсистим, чи поролоновим валиком для малюнку/декору і НЕ фарбувати, - так може бути?

Ні.

Думаю, что в интернете достаточно форумов по дизайну и ремонту. Я затронул эту тему только в контексте вандалоустойчивого ремонта под аренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Все одна плата буде петрушкою чи морквою

Якщо в Харкові смарт 20м2 здають за 6500, то в місті Лева смарт 27м2 - менше НЕ буде!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:02

  Успіх написав:
  Frant написав:Все одна плата буде петрушкою чи морквою

Якщо в Харкові смарт 20м2 здають за 6500, то в місті Лева смарт 27м2 - менше НЕ буде!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Невже твоя конурка 22 м2 чудодійним шляхом перемістилась в центр Львова??? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:15

  Vlad442 написав:
  hume написав:Лично по моим наблюдениям на сегодня цены повыше, чем 1,5 года назад. Лишь один объект вышел ниже, чем год назад, но связываю с неудачным выходом на пересдачу.

Весной была пересдача минус 5% от доковидной цены. Летом +10, но это от цены начала 19-ого. Если к осени 19-ого, то может и 0%. Сейчас цены вообще дурные и я ничего не могу понять.
Недавно закончил ремонт и выставил квартиру по заградительной цене. +15% к максимально-реальной, по моим оценкам. Совершенно неожиданно ушла на второй день со второго просмотра. Квартира очень хорошая, сам бы жил, но понимаю, что ушла по цене квартир более высокого класса.
Думаю, что ключевым моментом явился ТВ. Одно время арендаторы декларировали, что не смотрят ТВ, а пользуются монитором/ноутбуком и просили их вывезти. В прошлом году сделал квартиру и отправил туда свой старый 55 телек и, как ни захожу, он постоянно включен. Игровая приставка, клипы. Задумался. Поставил 65 диагональ в удобное место. Остальные арендодатели ставят 32-40, максимум 50 и засовывают их в угол или под потолок, что создает вакуум квартир, построенных вокруг телевизора. Тут панель стала основным акцентом квартиры. Когда, что первые, что вторые посмотревшие пытались торговаться по поводу увеличенного залога, я предлагал вывезти ТВ и сделать залог стандартным, это встречало мягко говоря непонимание.
Ремонт обошелся очень недорого, по моему мнению. Все самое дешевое распродажное из Эпика (что тоже потребовало времени подобрать, а не пошел и купил) и хозрынка и без сверхтребований к качеству работ. Решения выбирались самые простые и стандартные. Плинтуса пластиковые, ламинат, никаких подрезок плитки под 45, заложенных экранов в ванной и т. п. Стены затягивались акриловой шпатлевкой и красились. Получилось просто и, надеюсь вандалоустойчиво. Ни один арендатор при просмотре не обратит внимание, что шов на плитке можно было сделать и поменьше, а вывод под стиралку заштробить в стену. Упор больше на дизайн, как оно будет выглядеть в комплексе, чем как правильно по стандартам для себя. Если делать ремонт очень прагматично и идти на компромиссы (но не опускаться на самый дешевый уровень), он выйдет дешевле, чем для себя.


Согласен, такой подход считаю оптимальным. То же делаю на всех объектах (за исключением ТВ, он обычно 40 инчей). Кстати, если надо будет для себя, буду делать так же :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:заложенных экранов в ванной

Що, простого розсувного екрану не дали під ванну для краси, а все відкрито?(не гарно трохи)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:31

  Успіх написав:(не гарно трохи)

Долярчик, ти повинен визначитись: чи гарний ремонт, чи дешевий. :mrgreen:
Frant
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