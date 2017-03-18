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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів? :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:32

Успіх пока что ты его можешь поставить только в бытовку-вагончик строителей РИЕЛа. Больше некуда.
Ставь 32", если поставить больше, то они его по-пьяни обязательно расхерачат
Damien
 
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