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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів? :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:32

Успіх пока что ты его можешь поставить только в бытовку-вагончик строителей РИЕЛа. Больше некуда.
Ставь 32", если поставить больше, то они его по-пьяни обязательно расхерачат
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:19

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Damien написав:Успіх пока что ты его можешь поставить только в бытовку-вагончик строителей РИЕЛа. Больше некуда.
Ставь 32", если поставить больше, то они его по-пьяни обязательно расхерачат

Нікуя :mrgreen: я вже можу поставити смарт TV в свою смарт-квартиру :lol:
Але справді - лише для будівельників, покищо :D

Зображення

п.с.
Сміх-сміхом, але розхерачити(запустити чимось по п'яні), наприклад, студенти - запросто можуть!

Так що або малий 32" тv, або ніякого :mrgreen:
То як краще?
Голосуєм, панове-жартівники! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:39

  hume написав:
  Успіх написав:[
Думаю, що в свій смарт поставлю 32-йку, так як там відстань між стінами 3,45м.

Поставил арендатору при 50" при расстоянии 3,20м. В комнату он привез 55" при 3,10м.
ДумайТЕ

Бля, ржу, 32 :mrgreen:

Когда ходил на просмотры совкошлака (под аренду) заметил - чем более ушатное состояние квартиры, тем больше диагональ телевизора :D
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  #<1 ... 2135213621372138
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