То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів?
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:32
Успіх пока что ты его можешь поставить только в бытовку-вагончик строителей РИЕЛа. Больше некуда.
Ставь 32", если поставить больше, то они его по-пьяни обязательно расхерачат
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:19
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Нікуя я вже можу поставити смарт TV в свою смарт-квартиру
Але справді - лише для будівельників, покищо
п.с.
Сміх-сміхом, але розхерачити(запустити чимось по п'яні), наприклад, студенти - запросто можуть!
Так що або малий 32" тv, або ніякого
То як краще?
Голосуєм, панове-жартівники!
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:39
Когда ходил на просмотры совкошлака (под аренду) заметил - чем более ушатное состояние квартиры, тем больше диагональ телевизора
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