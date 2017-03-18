То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів?
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:43
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:38
И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. так же ограничено предложение на сдачу.
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