RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
hume
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 27.12.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:43

  hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.

А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
UA
 
Повідомлень: 5928
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:38

  UA написав:
  hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.

А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?

И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. :mrgreen: так же ограничено предложение на сдачу.
hume
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 27.12.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2135213621372138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8540, 8541, 8542
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
85411 12401574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 20:25
reus
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 59, 60, 61
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
604 293518
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 20:21
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97682)
15.09.2021 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.