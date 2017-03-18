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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13
То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 18:48
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
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hume
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Додано: Сер 15 вер, 2021 19:43
hume написав:
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
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UA
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Додано: Сер 15 вер, 2021 20:38
UA написав: hume написав:
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже.
так же ограничено предложение на сдачу.
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hume
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:20
hume написав: UA написав: hume написав:
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже.
так же ограничено предложение на сдачу.
Интересен род занятия людей, для которых модность ремонта важнее базовой физиологической потребности отдохнуть и выспятся.
Вероятно ведущие специалисты в какой ни будь очень высокоинтеллектуальной сфере
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UA
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Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
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