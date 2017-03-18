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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2135213621372138
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То що, жартівники - ставити або великий ТV, або ніякого?
Я правильно зрозумів? :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:43

  hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.

А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:38

  UA написав:
  hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.

А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?

И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. :mrgreen: так же ограничено предложение на сдачу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:20

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.

А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов?
С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к.
Модных МОПов захотелось?

И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. :mrgreen: так же ограничено предложение на сдачу.

Интересен род занятия людей, для которых модность ремонта важнее базовой физиологической потребности отдохнуть и выспятся.
Вероятно ведущие специалисты в какой ни будь очень высокоинтеллектуальной сфере :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв
Студия 18 кгрн. 45 м кв.
Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:46

Самі ж винуваті ;))))

  hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв
Студия 18 кгрн. 45 м кв.
Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.

Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:53

  Успіх написав:
  hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв
Студия 18 кгрн. 45 м кв.
Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.

Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?" :mrgreen:

так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв
Студия 18 кгрн. 45 м кв.
Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.

Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?" :mrgreen:

так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Це тільки зайвий раз доводить, що і на Левандівці буде свято :D 7Кгрн/міс за оренду смарта наступного року (а може ще і цього) - як з куща листок!© :D
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