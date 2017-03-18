Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов? С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к. Модных МОПов захотелось?
hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов? С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к. Модных МОПов захотелось?
И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. так же ограничено предложение на сдачу.
hume написав:Парк Стоун, двушка около 80-90 м кв., вид частично на Северный мост, частично на парк. Стоимость 1100 уе. Ремонт относительно новый. Арендатор переехал из оазиса. Сразу начал жаловаться на слышимость. Говорит, что уже немодное творение Вали Исака было практически безшумным.
А чего переехал из Оазиса в шедевр современных девелоперов? С бюджетом 1100у.е в краснокирпичном Оазисе можно вполне снять 2к. Модных МОПов захотелось?
И тут возвращаемся к нашим баранам. Ремонты в оазисе не модные уже. так же ограничено предложение на сдачу.
Интересен род занятия людей, для которых модность ремонта важнее базовой физиологической потребности отдохнуть и выспятся. Вероятно ведущие специалисты в какой ни будь очень высокоинтеллектуальной сфере
Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв Студия 18 кгрн. 45 м кв. Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв Студия 18 кгрн. 45 м кв. Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?"
hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв Студия 18 кгрн. 45 м кв. Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?"
hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв Студия 18 кгрн. 45 м кв. Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?"
hume написав:Однуха оазис на г Сталинграда 20кгрн. 50 м кв Студия 18 кгрн. 45 м кв. Квартиры в районе домов #6-10. В студии ремонт сделан 2009 году. Хозяйка хотела в этот раз перекрасить, но не успела. Квартира ушла за двое суток.
Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?"
Что значит хочет? Доллярчик, ты смотришь и читаешь одно, а делаешь совершенно противоположное.
ПС.Кстати однуха сдавалась за 17,5 кгрн до пересдачи. Выставлялась за 20 с учётом торга, но торга не последовало.
Звучит может и заманчиво, но чтоб пропетлять как хозяйка студии нужно много раз мозг включить. Особенно когда дело касается ремонта. А ты шкафы из евровагонки делать будешь.