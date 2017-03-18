Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$
за тридцатку можно еще впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал