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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2136213721382139
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:47

  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:08

  hume написав:
  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

за тридцатку можно еще впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал
мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом
имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал
kingkongovets
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  #<1 ... 2136213721382139
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