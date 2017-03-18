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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2137213821392140>
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:47

  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:08

  hume написав:
  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:29

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

за тридцатку пока еще можно впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал
мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом
имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:47

  vitaliian написав:
  hume написав:
  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$

Как тогда объяснить что за 4300$ в том же жк фортуна студии 36 м уже с ремонтом? https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-1k ... MGUrs.html Их что инвесторы менее 15000 $ покупали на котловане? Иначе прибыль где? Не лучше ли сдавать по 12 к ? Кстати квартир в том жк немало в продаже готовых и он на окраине к тому же. А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 22:58, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$

Ну от, а я скільки пишу, чому саме має мій смарт здаватись +/- за 7Кгрн?!

Люди подумають і продадуть, або будуть здавати по нормальній окупності.
А за пертушку здавати ніхто не буде! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:52

  Успіх написав:
  vitaliian написав:цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$

Ну от, а я скільки пишу, чому саме має мій смарт здаватись +/- за 7Кгрн?!

Люди подумають і продадуть, або будуть здавати по нормальній окупності.
А за пертушку здавати ніхто не буде! :mrgreen:
Нема дурних :wink:

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roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:ты смотришь и читаешь одно, а делаешь совершенно противоположное

В цьому мій "коньок"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:57

roberto dark
Ок, поясніть мені на пальцях - ЯКИЙ ПРИДУРОК БУДЕ МУЧИТИСЬ/ЗАМОРОЧУВАТИСЬ РОБИТИ РЕМОНТ(а в нинішній час, так ще й затратний/дорогий - бо і матеріали подорожчали, і робота майстрів НЕ дешева) знаючи/порахувавши наперед, що максимум буде здавати за 5-6% річних???!
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?


подольский мостовой переход
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:02

  Успіх написав:roberto dark
Ок, поясніть мені на пальцях - ЯКИЙ ПРИДУРОК БУДЕ МУЧИТИСЬ/ЗАМОРОЧУВАТИСЬ РОБИТИ РЕМОНТ(а в нинішній час, так ще й затратний/дорогий - бо і матеріали подорожчали, ц робота майстрів НЕ дешева) знаючи/порахувавши наперед, що максимум буде здавати за 5-6% річних???!

Поки його добудують,зробиш ремонт і здаси то 3% буде ЗА ЩАСТЯ!!! А реально 2-2.5...Що ти вклав нікого не хвилює. В Києві є вже такі що повкладали по 150 к $ , а здають за 500$ .
roberto dark
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