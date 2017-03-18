Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$
за тридцатку пока еще можно впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал
Вполне себе киевская цена. Конкурировать можно с таким же новостроем и ремонтом. Может рынок прощупывают.
дофига предложений по 12к. Еще год-два назад сдать в Ирпене за 6 было за счастье а по 12 дома с басссейнами в пригороде шли (я кидал ссылку). Я думаю цена связана со стоимостью ремонтов, нет смысла вкинуть в ремонт 20 куе чтобы сдавать за 200$
Как тогда объяснить что за 4300$ в том же жк фортуна студии 36 м уже с ремонтом? https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-1k ... MGUrs.html Их что инвесторы менее 15000 $ покупали на котловане? Иначе прибыль где? Не лучше ли сдавать по 12 к ? Кстати квартир в том жк немало в продаже готовых и он на окраине к тому же. А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 22:58, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark Ок, поясніть мені на пальцях - ЯКИЙ ПРИДУРОК БУДЕ МУЧИТИСЬ/ЗАМОРОЧУВАТИСЬ РОБИТИ РЕМОНТ(а в нинішній час, так ще й затратний/дорогий - бо і матеріали подорожчали, і робота майстрів НЕ дешева) знаючи/порахувавши наперед, що максимум буде здавати за 5-6% річних???!
Успіх написав:roberto dark Ок, поясніть мені на пальцях - ЯКИЙ ПРИДУРОК БУДЕ МУЧИТИСЬ/ЗАМОРОЧУВАТИСЬ РОБИТИ РЕМОНТ(а в нинішній час, так ще й затратний/дорогий - бо і матеріали подорожчали, ц робота майстрів НЕ дешева) знаючи/порахувавши наперед, що максимум буде здавати за 5-6% річних???!
Поки його добудують,зробиш ремонт і здаси то 3% буде ЗА ЩАСТЯ!!! А реально 2-2.5...Що ти вклав нікого не хвилює. В Києві є вже такі що повкладали по 150 к $ , а здають за 500$ .