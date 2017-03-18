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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2137213821392140
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:05

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?


подольский мостовой переход

Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

roberto dark написав:
  kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?


подольский мостовой переход

Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
он должен в итоге выйти через волкова на броварское шоссе
kingkongovets
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