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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 23:05
kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?
подольский мостовой переход
Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 23:22
roberto dark написав: kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?
подольский мостовой переход
Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
он должен в итоге выйти через волкова на броварское шоссе
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