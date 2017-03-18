Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 23:05
Додано: Чет 16 вер, 2021 23:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:43
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:29
Очень приятная квартира. Если человеку не нужно к 9 в офис, но нужно иногда не в час пик быть в Киеве, то почему бы нет? В Киеве в спальнике возле метра за такую будут просить 15. Тут просят 12. Торг никто не отменял.
Видно, что квартира сделана с душой, продумана, а не так что вызвали бригаду и "давайте лепите что-нибудь, лишь бы как можно дешевле, быстрей и выглядело чистенько", но ошибки есть.
В ванной нет шкафчика (его можно было бы поставить на месте корзины для белья, есть такие со встроенной корзиной). Можно было бы еще повесить над машинкой, а полотенчик сдвинуть над унитазом (плохо, но без шкафчика еще хуже). Нет полочки возле зеркала.
Если нет тамбура, можно было бы поставить дверь между коридором и кухней.
Телевизор, особенно в кухне нужно было бы повесить на уровне глаз, а не так высоко. Не нужно было ставить ТВ в спальне. Хватило бы в кухне, но поставить 65 дюймов.
В спальне поставить кровать не под окно, а ближе к шкафу. Рядом поставить маленький диванчик без подлокотников и с другой стороны небольшой прямой компьютреный стол. Если площадь комнаты позволяет, нужно не бояться комплектовать ее мебелью.
Поставить индукционку. Меньше жира, меньше грязи, меньше нагрузка на вытяжку. Вплоть до того, что на ней можно сэкономить и поставить тихий вентилятор. Если попадутся ретро любители газа, всегда можно в эту нишу подобрать недорогую газовую поверхность.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 17 вер, 2021 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:36
Сделать ремонт под аренду чтобы он был сбалансированным, удобным и актуальным, при этом стоил не все деньги мира, это не с первого раза. Недавно переделывал свой же ремонт 15 летней давности (который был у меня не первый). Что могу сказать - практика путь к совершенству. Дешевый, плохо сделанный жлобремонт за 15 лет самортизировался в ноль.
Еще за скобками остался вопрос сколько стоит эта однуха. Явно дороже 100 тыс доллярчиков.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:20
Родственник сдаёт однуху 37 м на Похе. Говорит на счёт ремонта париться вообще нет смысла. Тупо делал самый дешман - типа плитка Атем, на полу линолиум, мебель jysk + ikea , кухня готовая, электроплита 2 комфорчатая, всё тупо белое, техника по акции, вместо дивана 2 стула пластиковых с подушками и столик за 3 коп, без телевизора за 11.000 сдает без простоя , от метро Осокорки 15 мин..Из люксов только одно - МИКРОВОЛНОВКА . Просто он мне фото слал перед первой сдачей, хвастался. Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:29
зубожиння.
неоднократно слышал о стюардессах и пилотах, что снимают на ПОХе. Чем их Борисполь не устраивает? Автобус за 100 грн туда не ходит?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 вер, 2021 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:36
Разве в Киеве нет бесплатной развозки от авиакомпании для сотрудников? Как то познакомились в самолёте с одной украинской стюардессой в Royal Jorden на линии Амман - Бангкок, работающая по контракту. Сказала зарплата чистыми 3000$ . Интересно сколько получают в Украинских авиалиниях?
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 17 вер, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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