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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2138213921402141>
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:05

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?


подольский мостовой переход

Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 23:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

roberto dark написав:
  kingkongovets написав:
roberto dark написав:А бровары потенциал откуда? Метро типа пустят туда или гиперлуп в 2050г?


подольский мостовой переход

Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
он должен в итоге выйти через волкова на броварское шоссе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:43

  hume написав:ПС.Кстати однуха сдавалась за 17,5 кгрн до пересдачи. Выставлялась за 20 с учётом торга, но торга не последовало.
аренда сделала сальто и приземлилась на уровень выше пупа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:29

  vitaliian написав:так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html

Очень приятная квартира. Если человеку не нужно к 9 в офис, но нужно иногда не в час пик быть в Киеве, то почему бы нет? В Киеве в спальнике возле метра за такую будут просить 15. Тут просят 12. Торг никто не отменял.
Видно, что квартира сделана с душой, продумана, а не так что вызвали бригаду и "давайте лепите что-нибудь, лишь бы как можно дешевле, быстрей и выглядело чистенько", но ошибки есть.
В ванной нет шкафчика (его можно было бы поставить на месте корзины для белья, есть такие со встроенной корзиной). Можно было бы еще повесить над машинкой, а полотенчик сдвинуть над унитазом (плохо, но без шкафчика еще хуже). Нет полочки возле зеркала.
Если нет тамбура, можно было бы поставить дверь между коридором и кухней.
Телевизор, особенно в кухне нужно было бы повесить на уровне глаз, а не так высоко. Не нужно было ставить ТВ в спальне. Хватило бы в кухне, но поставить 65 дюймов.
В спальне поставить кровать не под окно, а ближе к шкафу. Рядом поставить маленький диванчик без подлокотников и с другой стороны небольшой прямой компьютреный стол. Если площадь комнаты позволяет, нужно не бояться комплектовать ее мебелью.
Поставить индукционку. Меньше жира, меньше грязи, меньше нагрузка на вытяжку. Вплоть до того, что на ней можно сэкономить и поставить тихий вентилятор. Если попадутся ретро любители газа, всегда можно в эту нишу подобрать недорогую газовую поверхность.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 17 вер, 2021 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:36

  hume написав:
  Успіх написав:Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?" :mrgreen:

Что значит хочет? Доллярчик, ты смотришь и читаешь одно, а делаешь совершенно противоположное.

ПС.Кстати однуха сдавалась за 17,5 кгрн до пересдачи. Выставлялась за 20 с учётом торга, но торга не последовало.

Звучит может и заманчиво, но чтоб пропетлять как хозяйка студии нужно много раз мозг включить. Особенно когда дело касается ремонта. А ты шкафы из евровагонки делать будешь.

Сделать ремонт под аренду чтобы он был сбалансированным, удобным и актуальным, при этом стоил не все деньги мира, это не с первого раза. Недавно переделывал свой же ремонт 15 летней давности (который был у меня не первый). Что могу сказать - практика путь к совершенству. Дешевый, плохо сделанный жлобремонт за 15 лет самортизировался в ноль.

Еще за скобками остался вопрос сколько стоит эта однуха. Явно дороже 100 тыс доллярчиков.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:20

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Успіх написав:Ну от, після таких дописів, ще й дувуються - "а чому це кожен начищувач взуття, хоче стати лендлордом?" :mrgreen:

Что значит хочет? Доллярчик, ты смотришь и читаешь одно, а делаешь совершенно противоположное.

ПС.Кстати однуха сдавалась за 17,5 кгрн до пересдачи. Выставлялась за 20 с учётом торга, но торга не последовало.

Звучит может и заманчиво, но чтоб пропетлять как хозяйка студии нужно много раз мозг включить. Особенно когда дело касается ремонта. А ты шкафы из евровагонки делать будешь.

Сделать ремонт под аренду чтобы он был сбалансированным, удобным и актуальным, при этом стоил не все деньги мира, это не с первого раза. Недавно переделывал свой же ремонт 15 летней давности (который был у меня не первый). Что могу сказать - практика путь к совершенству. Дешевый, плохо сделанный жлобремонт за 15 лет самортизировался в ноль.

Еще за скобками остался вопрос сколько стоит эта однуха. Явно дороже 100 тыс доллярчиков.


Родственник сдаёт однуху 37 м на Похе. Говорит на счёт ремонта париться вообще нет смысла. Тупо делал самый дешман - типа плитка Атем, на полу линолиум, мебель jysk + ikea , кухня готовая, электроплита 2 комфорчатая, всё тупо белое, техника по акции, вместо дивана 2 стула пластиковых с подушками и столик за 3 коп, без телевизора за 11.000 сдает без простоя , от метро Осокорки 15 мин..Из люксов только одно - МИКРОВОЛНОВКА :lol: . Просто он мне фото слал перед первой сдачей, хвастался. Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:29

  roberto dark написав:.. без телевизора за 11.000 сдает без простоя , от метро Осокорки 15 мин..Из люксов только одно - МИКРОВОЛНОВКА :lol: . Просто он мне фото слал перед первой сдачей, хвастался. Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.

зубожиння.
неоднократно слышал о стюардессах и пилотах, что снимают на ПОХе. Чем их Борисполь не устраивает? Автобус за 100 грн туда не ходит?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 вер, 2021 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:36

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться. В Борисполе жильё 5 копеек стоит.

Разве в Киеве нет бесплатной развозки от авиакомпании для сотрудников? Как то познакомились в самолёте с одной украинской стюардессой в Royal Jorden на линии Амман - Бангкок, работающая по контракту. Сказала зарплата чистыми 3000$ . Интересно сколько получают в Украинских авиалиниях?
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 17 вер, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Разве в Киеве нет бесплатной развозки от авиакомпании для сотрудников?
я от авиации далёк, не знаю ) Подруга детства стюардессой в москве работает, добирается как может.
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