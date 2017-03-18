Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:29

vitaliian написав: так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-v- ... MJYCr.html так и в Ирпене однухи по 12кило гривен есть

Очень приятная квартира. Если человеку не нужно к 9 в офис, но нужно иногда не в час пик быть в Киеве, то почему бы нет? В Киеве в спальнике возле метра за такую будут просить 15. Тут просят 12. Торг никто не отменял.Видно, что квартира сделана с душой, продумана, а не так что вызвали бригаду и "давайте лепите что-нибудь, лишь бы как можно дешевле, быстрей и выглядело чистенько", но ошибки есть.В ванной нет шкафчика (его можно было бы поставить на месте корзины для белья, есть такие со встроенной корзиной). Можно было бы еще повесить над машинкой, а полотенчик сдвинуть над унитазом (плохо, но без шкафчика еще хуже). Нет полочки возле зеркала.Если нет тамбура, можно было бы поставить дверь между коридором и кухней.Телевизор, особенно в кухне нужно было бы повесить на уровне глаз, а не так высоко. Не нужно было ставить ТВ в спальне. Хватило бы в кухне, но поставить 65 дюймов.В спальне поставить кровать не под окно, а ближе к шкафу. Рядом поставить маленький диванчик без подлокотников и с другой стороны небольшой прямой компьютреный стол. Если площадь комнаты позволяет, нужно не бояться комплектовать ее мебелью.Поставить индукционку. Меньше жира, меньше грязи, меньше нагрузка на вытяжку. Вплоть до того, что на ней можно сэкономить и поставить тихий вентилятор. Если попадутся ретро любители газа, всегда можно в эту нишу подобрать недорогую газовую поверхность.