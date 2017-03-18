Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:42
vitaliian написав: roberto dark написав:
Разве в Киеве нет бесплатной развозки от авиакомпании для сотрудников?
я от авиации далёк, не знаю ) Подруга детства стюардессой в москве работает, добирается как может.
Да с ихними зарплатами можно и Борисполь на такси кататься без проблем.
roberto dark
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:44
vitaliian написав: roberto dark написав:
Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.
Тут кто-то писал что однуху советскую сдаёт за 300$ в Борисполе уже много лет, так что не 5 коп это точно.
roberto dark
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49
roberto dark написав:
Тут кто-то писал что однуху советскую сдаёт за 300$ в Борисполе уже много лет, так что не 5 коп это точно.
если много лет может и сдаёт за 300$ но по курсу 8 (в 2010 такая цена была)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... on=ip%7Ccf https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e
от 7к новострои на любой вкус и цвет.
vitaliian
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