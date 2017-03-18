Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.
Кроме работы есть еще театры, клубы, ТРЦ. Что молодой девушке с деньгами делать в Борисполе? К тому же на работу она ходит не каждый день, взять вскладчину такси с коллегами не проблема. Или есть свой частник, контакты которого гуляют в этой среде и который возит экипажи туда-обратно вполцены.
kingkongovets написав:за тридцатку пока еще можно впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал
Поддерживаю. Особенно если: 1) доделают окружную до метро Г Днепра. 2) сделают мостовую развязку на пересечении Богатырской и Полярной
roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.
Кроме работы есть еще театры, клубы, ТРЦ. Что молодой девушке с деньгами делать в Борисполе? К тому же на работу она ходит не каждый день, взять вскладчину такси с коллегами не проблема. Или есть свой частник, контакты которого гуляют в этой среде и который возит экипажи туда-обратно вполцены.
Знакомая жены, препод: живет в Белой Церкви, на субботу/воскресенье специально берет учеников в Киеве, чтобы был повод уехать из БЦ. Т.к. делать там на выходных абсолютно нечего.