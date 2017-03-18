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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2138213921402141
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:42

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Разве в Киеве нет бесплатной развозки от авиакомпании для сотрудников?
я от авиации далёк, не знаю ) Подруга детства стюардессой в москве работает, добирается как может.

Да с ихними зарплатами можно и Борисполь на такси кататься без проблем.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:44

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.

Тут кто-то писал что однуху советскую сдаёт за 300$ в Борисполе уже много лет, так что не 5 коп это точно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49

  roberto dark написав:Тут кто-то писал что однуху советскую сдаёт за 300$ в Борисполе уже много лет, так что не 5 коп это точно.

если много лет может и сдаёт за 300$ но по курсу 8 (в 2010 такая цена была)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e
от 7к новострои на любой вкус и цвет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:57

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Тут кто-то писал что однуху советскую сдаёт за 300$ в Борисполе уже много лет, так что не 5 коп это точно.

если много лет может и сдаёт за 300$ но по курсу 8 (в 2010 такая цена была)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... 3eee69059e
от 7к новострои на любой вкус и цвет.

Да, выбор есть..Ну, может не по курсу 8, а по 12 :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:44

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.

Кроме работы есть еще театры, клубы, ТРЦ. Что молодой девушке с деньгами делать в Борисполе? К тому же на работу она ходит не каждый день, взять вскладчину такси с коллегами не проблема. Или есть свой частник, контакты которого гуляют в этой среде и который возит экипажи туда-обратно вполцены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:48

  kingkongovets написав:за тридцатку пока еще можно впрыгнуть в однушку в центре вышгорода, откуда в след году обещают пустить электричку (или дизельпоезд) на почайну и жд вокзал
мне нравится вышгород на правом берегу и бровары и быковня на левом
имхо они имеют на сегодня наибольший потенциал

Поддерживаю. Особенно если:
1) доделают окружную до метро Г Днепра.
2) сделают мостовую развязку на пересечении Богатырской и Полярной
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:03

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Стюардесса живёт 2 й год уже , никаких проблем вообще с ней. Такой вот мини кейс - мечта долярчика.
и ей удобно на работу попутными самолетами добираться? А В Борисполе жильё 5 копеек стоит.

Кроме работы есть еще театры, клубы, ТРЦ. Что молодой девушке с деньгами делать в Борисполе? К тому же на работу она ходит не каждый день, взять вскладчину такси с коллегами не проблема. Или есть свой частник, контакты которого гуляют в этой среде и который возит экипажи туда-обратно вполцены.

Знакомая жены, препод: живет в Белой Церкви, на субботу/воскресенье специально берет учеников в Киеве, чтобы был повод уехать из БЦ. Т.к. делать там на выходных абсолютно нечего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Знакомая жены, препод: живет в Белой Церкви, на субботу/воскресенье специально берет учеников в Киеве, чтобы был повод уехать из БЦ. Т.к. делать там на выходных абсолютно нечего.
а ночует тоже у них? хорошо учатся?
vitaliian
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