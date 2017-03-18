В США 30 млн мужчин без работы. А в Украине? Кажется, после 40-ка многие не нужны стране

Цей матеріал також доступний українською

В США 30 млн мужчин без работы. А в Украине? Кажется, после 40-ка многие не нужны стране

Иван Компан

финансист и основатель First Kyiv Investment Club

25.09.2021, 10:10

0

1

В закладки

Когда страна, которая страдает от демографического кризиса, запросто исключает из жизни миллионы своих трудоспособных граждан – это большая проблема

Недавно натолкнулся на один любопытный факт: треть американских мужчин "трудоспособного возраста" не имеют регулярного трудоустройства. И это не много, ни мало – 30 млн человек (всего население США – 328,2 млн человек. – Ред.)!



Интересно, сколько безработных мужчин, среди которых, безусловно, есть как "идейные", так и вынужденные, в Украине?! Ответ можно только угадать, ведь любая претензия на точную оценку в стране, где общее количество граждан оценивается "на глазок", с точностью до пяти–десяти миллионов, это сущая бессмыслица.



И все-таки, если предположить, что нас всего осталось около 40 млн, и использовать ту же пропорцию, что и в США, то получится около 3,5 млн. Немало! И, уверен, что вы легко найдете таких в своем окружении.



Я, например, нашел моментально. Более того, оказалось, что среди моих приятелей таких очень много, что достаточно легко объяснить негласным возрастным цензом, установленным в нашей стране.



Понаблюдайте за людьми, входящими и выходящими из офисных центров – вы не увидите среди них много мужчин старше 35 лет, максимум 40-ка. Обратите внимание, кто обслуживает вас в магазинах и ресторанах. В отличие от матерых, полных неприветливого достоинства и уверенных в себе французских официантов, наши юны, улыбчивы и услужливы.



Старые таксисты – тоже анахронизм, похоже, они все давно колесят по Нью-Йорку. "Строительная" тусовка стала сплошь молодежной. Во всяком случае, те, кто в грязных строительных робах и сапогах покупает "утреннюю" водку в супермаркетах, явно люди "до сорока". Хотя, может быть, у строителей процветает "дедовщина" и пока молодые гоняют за водкой, "старики" греют кости на залитых солнцем бетонных плитах.



К сожалению, в Киеве не осталось ни одного действующего завода, чтобы глянуть на толпу у проходной, но не думаю, что в ней бы доминировали седовласые токари, слесари и виртуозы других рабочих специальностей, обучающие секретам мастерства молодое поколение.



То же самое с врачами, учителями и артистами. Выделяется разве что Академия наук и система высшего образования, где тон задавал ее упокоившийся президент и другие старцы, может и не видевшие Ленина, но уж точно хорошо помнившие Сталина. Это последний оплот для "стариков за пятьдесят", и осмелюсь предположить, что в академической сфере такая ситуация может сохраниться еще надолго. Во всяком случае, так мне подсказывает собственный опыт работы в одном их "передовых" украинских университетов.



"Академики" – народ цепкий, живучий и весьма изощренный, когда дело касается их шкурных интересов. Просто так вышвырнуть их из кабинетов, с засиженными мухами дипломами на стенах, иногда даже на английском языке, так просто не получится. Отступать им некуда, за пределами своих альма-матерей они никому не нужны и на хлеб умеют зарабатывать, в основном, пересказывая студентам древние учебники и плетя интриги. Драться будут до последнего, не стесняясь методов и не боясь запачкаться.



Да что уж там говорить! Даже органы высшей государственной власти Украины, и те разительно помолодели. Где крепкие, с сине-красными, немного спитыми и обвисшими лицами опытные хозяйственники, прошедшие многолетний путь от рабочих до расхитителей?!



Где мудрая седовласая интеллигенция?! Где опытные кадровые политики?! Их нет!!! Их место занял молодой сброд, управляющий страной без костюмов, галстуков, совести и царя в голове.



Так чем же живут и как зарабатывают себе на жизнь все эти оставшиеся вне системы люди?! О людишках при власти говорить не буду, вы, наверное, и сами догадываетесь, откуда у них деньги. Но как же все остальные? Их ведь миллионы и они не улетели на небеса и не провалились под землю, многие из них даже не сбежали в Польшу.



Как они могут жить в Украине, не имея настоящей работы, с зарплатой, отпусками, больничными и фантазиями о пенсии?



Разновидностей безработных много: от больных, несчастных, свихнувшихся бомжей, нуждающихся в опеке государства и сострадании общества, до высокооплачиваемых, в прошлом, финансистов, банкиров, программистов и даже управленцев высшего звена с престижными зарубежными квалификациями, в какой-то момент выпавших из обоймы и так не сумевших вернуться обратно. А между этими двумя полюсами – миллионы людей с разными судьбами, историями и способами выживания.



Без особых претензий на какую-либо социологическую достоверность, давайте просто оглянемся вокруг и попытаемся понять, как эти люди выживают? Где разные категории нетрудоустроенных мужчин, не удравших за границу на заработки, берут деньги на жизнь?



Мои варианты:



1. Пособие по безработице. В отличие от США, в Украине на него долго не протянешь. Во-первых, платят всего несколько месяцев, а во-вторых, чтобы получать сносное по размеру пособие, нужно, чтобы вас уволили с официальной хорошо оплачиваемой работы. Иначе получите "минималку", которой хватит только, чтобы спиться.



2. Ранняя пенсия и пособия по инвалидности. Боюсь, что в подавляющем большинстве случаев, слова "пенсия" и "инвалидность" в Украине звучат как приговор, разве что у вас есть какие-то дополнительные источники дохода или обеспеченные заботящиеся о вас люди. Те времена, когда отставной офицер в еще относительно молодом возрасте мог на свою пенсию наслаждаться рыбалкой, умеренным выпиванием и даже ухаживать за женщинами, безвозвратно минули.



3. Жизнь на содержании. Судя по некоторым моим знакомым, кстати, в прошлом весьма успешным, профессиональным и хорошо оплачиваемым специалистам и даже, представьте себе, говорящим по-английски – это вариант! Хотя и с некоторым извращением. Ведь в подавляющем большинстве случаев этих мужчин содержат не те, кто должен, а именно – благодарные крепко стоящие на ногах дети. Чаще всего это или верные жены, от безысходности взвалившие на себя бремя кормильца семьи, либо одинокие женщины "необальзаковского" возраста, переполненные неизрасходованной любовью, либо ослепленные животным инстинктом матери. Все-таки, славянские женщины – великая сила! Как бы мы без них выжили?!



Кстати, в среде мужиков помоложе таких историй тоже немало – "сильный" пол из добытчика превратился в домохозяек и нянек для малолетних детей. Уборку, борщи и котлеты они с успехом освоили, еще бы грудью научиться кормить, и картинка гендерного равенства в одном из срезов общества стала бы просто идеальной.



4. Сбережения, инвестиции и криптовалюты. В этом сегменте безработных я бы выделил две категории: тех, кто действительно позаботился о будущем, приготовил сани летом, и теперь аккуратно инвестируя свой пенсионный капитал наслаждается зрелым возрастом.



По-моему, весьма достойное времяпрепровождение. И на обеспеченную жизнь хватает, и мозги заняты, ведь для того, чтобы добиться успеха, инвестируя в ценные бумаги, необходимо узнавать много нового и работать головой, а и одно, и другое, как известно, продлевает жизнь и делает ее интересной.



Вторая категория – рассказчики, уверяющие окружающих, что активно торгуя ценными бумагами, криптой, играя в покер и делая ставки на спорт, можно заработать на жизнь. Мне кажется, что в эти истории могут поверить только те, кто застрял на более низкой ступени подобных "заработков" – в зале с игральными автоматами.



5. Случайные заработки. Велика армия людей, готовых работать от случая к случаю за наличные! Многие из них весьма профессиональны, полны энергии и были бы готовы к полноценному официальному трудоустройству, но на это спроса нет. Зачем работодателю платить налоги и пенсионные отчисления, которые, как недавно оказалось, нам уже никогда не получить обратно, если есть старый "добрый" кэш, решающий все проблемы и убирающий с пути долгосрочные обязательства?!



6. Дачники. Один мой друг, в прошлом честный финансовый директор в крупных известных украинских и иностранных компаниях, в приватной беседе делился радостью, что у него на даче вырос отличный урожай, и он может обеспечить овощами и фруктами всю семью.



Нет, он не берет пример с Императора Диоклетиана, который растил капусту ради удовольствия и душевного покоя. Овощи нужны ему, чтобы выживать и кормить домочадцев. Теперь вот задумывается о пасеке и даже составил блестящий бизнес-план по управлению пчелами.



Таких немало и при отсутствии иждивенцев прокормиться "с земли", наверное, можно. Хотя, не думаю, что ваша старость при этом будет легкой и беззаботной. Вероятно, в эту же категорию стоило бы включить и многочисленных рыбаков и охотников, особенно не чуждых браконьерского промысла.



Наверное, есть и другие категории "лишних людей", которые я не заметил и пропустил, да и пусть. Ведь цель дискуссии – не глубокий анализ ситуации. Просто хочется хотя бы обратить внимание общества на сложившуюся ситуацию.



А ведь, согласитесь, что это проблема, когда страна, страдающая от демографического кризиса, запросто исключает из жизни миллионы своих трудоспособных граждан. И с такой проблемой, боюсь, нам "коммунизм" не построить.



P.S. О женщинах писать не решаюсь, так как в этом вопросе возрастная дискриминация смешана с гендерной, а это слишком рискованная тема для мужской дискуссии.

