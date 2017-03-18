|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 26 вер, 2021 08:38
Хомякоид написав:rjkz
Работают сейчас те кому глубоко за 60, даже квартиры покупают. Знаю по родственникам.
Цена на аренду в Чабанах растет. В моем доме однухи стартуют с 9 тыс.
Киев превращаеться в азиатское гетто (трафик) Смотрю и ужасаюсь.
Азиатского гетто не вижу, сомневаюсь что Украина кому то сильно интересна ну может кроме афганцев. В Киеве нет крупных производителей, мануфактур, толп туристов и отдыхающих, чем здесь заниматься иностранным понаехам? Секоном торговать. Скорее для понаехов будет интересен юг Украины, там и виноград, персики, курорты, отдыхающие, море, порт, крупный рынок - 7й км (в Черновцах РЫнок калина) и граница ближе.
в Ирпене минимальная аренда 6тыс за цоколь и 7 за однушку на этаже. В то же время на цену квартир начал существенно влиять ремонт, одна и та же квартира с ремонтом продается уже вдвое дороже. А ещё пару лет назад ремонт шел в подарок. Можно сказать то что без ремонта не подорожало а то чтос ремонтом прибавило в цене.
Думаю на рынок аренды эта тенденция тоже придет, в какой то мере она всегда была но стоимость отличалась не существенно, скажем на 20-50% но не в разы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1557 раз.
- Подякували: 2265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 вер, 2021 09:44
Вечная тема
Молодые думают, что период высоких доходов вечен
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 09:56
rjkz эйджизм не самостоятельное явление а следствие безработицы. К нам на комбинат приезжали немцы с семинаром, все мужчины 50+. Неофициально на банкете Мы коснулись темы эйджизма, у них есть профессии для молодых (вся сфера обслуживания, педагогика, торговля, общепит) и для тех кому за 45 политика, адвокатура, медицина, вузы, комбинаты, недвижимость, транспорт. Водораздел тоже есть но проходит он по отраслям. У нас живых отраслей - по пальцам пересчитать поэтому развивается не отраслевой эйджизм.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8702
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1557 раз.
- Подякували: 2265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 вер, 2021 16:53
UA написав:
Вечная тема
Молодые думают, что период высоких доходов вечен
Это люди, которых еще жизнь не била.
Я был студентом в начале 90-х, а моим родителям (ну и мне заодно), с которыми я тогда жил пришлось несладко. Поэтому стах оказаться в подобной ситуации и подвИг меня на путь диверсификации, один из которых лендлордство.
Снйчас финансово активны миллкниалы, 90-е прошли для них в несознательном возрасте, а тинейджерство на безоблачные 00-е. Потом сами начали зарабатывать. Потому нет негативного опыта, который стоило-бы принять к сведению.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12194
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6203 раз.
- Подякували: 3224 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:31
vitaliian написав:rjkz
эйджизм не самостоятельное явление а следствие безработицы. К нам на комбинат приезжали немцы с семинаром, все мужчины 50+. Неофициально на банкете Мы коснулись темы эйджизма, у них есть профессии для молодых (вся сфера обслуживания, педагогика, торговля, общепит) и для тех кому за 45 политика, адвокатура, медицина, вузы, комбинаты, недвижимость, транспорт. Водораздел тоже есть но проходит он по отраслям. У нас живых отраслей - по пальцам пересчитать поэтому развивается не отраслевой эйджизм.
К нам приезжали и финны и немцы и возраст был от 30 до 60. И технологи и манагеры.
И если еще технолог в возрасте у нас - это явление обычное, то манагер в 50+ - редкое явление. Связано это с низким уровнем доходов населения в целом и в связи с этим низкая финансовая активность как покупателей людей в возрасте.
Молодые легче расстаются с деньгами. И с ними легче сходятся такие-же как они.
Именно поэтому в сфере обслуживания и преобладают молодые.
Я знаю не один пример, когда в компаниях становился вопрос о сокращениях, то тупо начинали с самых возрастных. Не взирая на былые заслуги. И даже на родственные связи порой. Честно говоря, с родственниками трудовых отношений не надо было и начинать.
Наблюдал за одной компанией-контрагентом, там был довольно большой штат манагеров и один "старый", на момент знакомства ему было 42 на фоне 25-30 летних. За 10 лет молодежь менялась, но он оставался. Молодые спускали бабки как ненормальные. С некоторыми из них я пересекадся случайно, максимум достиженией - квартира и машина.
У того "старика" несколько арендных квартир на Оболони (сам там живет) и маленькая копия фирмы на которой он проработал 15+ лет. По правде говоря, эта фирма у него еще со времен работы наемным сотрудником и туда он заворачивал часть сделок. Собственно, это довольно обычное явление и работодатели об этом знают. Поэтому это еще один аргумент в пользу молодых и неопытных.
На Западе-же, зарплаты и намного выше и их хватает на безбедную жизнь, что слабо мотивирует к тому, чтобы начинать свой бизнес с нуля. И как правило, люди могут на одном месте работать десятилетиями, получая ежегодное повышение зарплат, и выходить на пенсию со своей "первой" работы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12194
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6203 раз.
- Подякували: 3224 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:50
rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:53
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
эйджизм не самостоятельное явление а следствие безработицы. К нам на комбинат приезжали немцы с семинаром, все мужчины 50+. Неофициально на банкете Мы коснулись темы эйджизма, у них есть профессии для молодых (вся сфера обслуживания, педагогика, торговля, общепит) и для тех кому за 45 политика, адвокатура, медицина, вузы, комбинаты, недвижимость, транспорт. Водораздел тоже есть но проходит он по отраслям. У нас живых отраслей - по пальцам пересчитать поэтому развивается не отраслевой эйджизм.
К нам приезжали и финны и немцы и возраст был от 30 до 60. И технологи и манагеры.
И если еще технолог в возрасте у нас - это явление обычное, то манагер в 50+ - редкое явление. Связано это с низким уровнем доходов населения в целом и в связи с этим низкая финансовая активность как покупателей людей в возрасте.
Молодые легче расстаются с деньгами. И с ними легче сходятся такие-же как они.
Именно поэтому в сфере обслуживания и преобладают молодые.
Я знаю не один пример, когда в компаниях становился вопрос о сокращениях, то тупо начинали с самых возрастных. Не взирая на былые заслуги. И даже на родственные связи порой. Честно говоря, с родственниками трудовых отношений не надо было и начинать.
Наблюдал за одной компанией-контрагентом, там был довольно большой штат манагеров и один "старый", на момент знакомства ему было 42 на фоне 25-30 летних. За 10 лет молодежь менялась, но он оставался. Молодые спускали бабки как ненормальные. С некоторыми из них я пересекадся случайно, максимум достиженией - квартира и машина.
У того "старика" несколько арендных квартир на Оболони (сам там живет) и маленькая копия фирмы на которой он проработал 15+ лет. По правде говоря, эта фирма у него еще со времен работы наемным сотрудником и туда он заворачивал часть сделок. Собственно, это довольно обычное явление и работодатели об этом знают. Поэтому это еще один аргумент в пользу молодых и неопытных.
На Западе-же, зарплаты и намного выше и их хватает на безбедную жизнь, что слабо мотивирует к тому, чтобы начинать свой бизнес с нуля. И как правило, люди могут на одном месте работать десятилетиями, получая ежегодное повышение зарплат, и выходить на пенсию со своей "первой" работы.
Вдогонку.
О себе. Я тоже уже "старый" для работы с молодыми. Имея дело с 40+ я, описывая их проблему, строю логическую цепочку технологических подробностей, попутно разжевывая все для людей далеких от темы и это обычно имеет результат. Имея дело с молодыми, и пытаясь разговаривать с ними таким методом, вижу как глаза стеклянеют и заклинивает мозг. Они не в состоянии это "переварить". Как сказала одна манагерша из категории 30- на меня "ты задрот". Но она общается со своими сверстниками на одном языке и у нее это получается неплохо.
Поэтому каждому свое, это надо понять и принять.
Я не знаю какими будут следующие поколения и как смогут нынещние 30-летние строить с ними отношения, но знаю одно - с возрастом надо диверсифицироваться настолько широко, насколько это возможно. Нельзя строить свои планы, опираясь только на один источник дохода, на одну свою специализацию или привязку к одному месту (это очень широкое понятие).
Лендлордство - это вид диверсификации, но и это не дожно быть единственным.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12194
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6203 раз.
- Подякували: 3224 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:07
rjkz написав:
Имея дело с молодыми, и пытаясь разговаривать с ними таким методом, вижу как глаза стеклянеют и заклинивает мозг. Они не в состоянии это "переварить". Как сказала одна манагерша из категории 30- на меня "ты задрот". Но она общается со своими сверстниками на одном языке и у нее это получается неплохо.
Молодым в вайбер пишите, они разговорную речь не распознают.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:13
UA написав:
rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12194
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6203 раз.
- Подякували: 3224 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:16
UA написав: rjkz написав:
Имея дело с молодыми, и пытаясь разговаривать с ними таким методом, вижу как глаза стеклянеют и заклинивает мозг. Они не в состоянии это "переварить". Как сказала одна манагерша из категории 30- на меня "ты задрот". Но она общается со своими сверстниками на одном языке и у нее это получается неплохо.
Молодым в вайбер пишите, они разговорную речь не распознают.
Боюсь, я не обладаю достаточным словарным запасом, который они распознают.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12194
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6203 раз.
- Подякували: 3224 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|85989
|12604712
|
|
|670
|338166
|
|
|20
|49776
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|