Додано: Нед 26 вер, 2021 17:31

vitaliian написав: rjkz эйджизм не самостоятельное явление а следствие безработицы. К нам на комбинат приезжали немцы с семинаром, все мужчины 50+. Неофициально на банкете Мы коснулись темы эйджизма, у них есть профессии для молодых (вся сфера обслуживания, педагогика, торговля, общепит) и для тех кому за 45 политика, адвокатура, медицина, вузы, комбинаты, недвижимость, транспорт. Водораздел тоже есть но проходит он по отраслям. У нас живых отраслей - по пальцам пересчитать поэтому развивается не отраслевой эйджизм. эйджизм не самостоятельное явление а следствие безработицы. К нам на комбинат приезжали немцы с семинаром, все мужчины 50+. Неофициально на банкете Мы коснулись темы эйджизма, у них есть профессии для молодых (вся сфера обслуживания, педагогика, торговля, общепит) и для тех кому за 45 политика, адвокатура, медицина, вузы, комбинаты, недвижимость, транспорт. Водораздел тоже есть но проходит он по отраслям. У нас живых отраслей - по пальцам пересчитать поэтому развивается не отраслевой эйджизм.

К нам приезжали и финны и немцы и возраст был от 30 до 60. И технологи и манагеры.И если еще технолог в возрасте у нас - это явление обычное, то манагер в 50+ - редкое явление. Связано это с низким уровнем доходов населения в целом и в связи с этим низкая финансовая активность как покупателей людей в возрасте.Молодые легче расстаются с деньгами. И с ними легче сходятся такие-же как они.Именно поэтому в сфере обслуживания и преобладают молодые.Я знаю не один пример, когда в компаниях становился вопрос о сокращениях, то тупо начинали с самых возрастных. Не взирая на былые заслуги. И даже на родственные связи порой. Честно говоря, с родственниками трудовых отношений не надо было и начинать.Наблюдал за одной компанией-контрагентом, там был довольно большой штат манагеров и один "старый", на момент знакомства ему было 42 на фоне 25-30 летних. За 10 лет молодежь менялась, но он оставался. Молодые спускали бабки как ненормальные. С некоторыми из них я пересекадся случайно, максимум достиженией - квартира и машина.У того "старика" несколько арендных квартир на Оболони (сам там живет) и маленькая копия фирмы на которой он проработал 15+ лет. По правде говоря, эта фирма у него еще со времен работы наемным сотрудником и туда он заворачивал часть сделок. Собственно, это довольно обычное явление и работодатели об этом знают. Поэтому это еще один аргумент в пользу молодых и неопытных.На Западе-же, зарплаты и намного выше и их хватает на безбедную жизнь, что слабо мотивирует к тому, чтобы начинать свой бизнес с нуля. И как правило, люди могут на одном месте работать десятилетиями, получая ежегодное повышение зарплат, и выходить на пенсию со своей "первой" работы.