RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:37

  rjkz написав:
  UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги


Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.

В Штатах обычный плиточники по 600-700$ в день вытягивает. Каго-то черта смотрел на Ютубе квадратный фит 20$.
Bolt
 
Повідомлень: 885
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Потому нет негативного опыта, который стоило-бы принять к сведению

  rjkz написав:Нельзя строить свои планы, опираясь только на один источник дохода, на одну свою специализацию или привязку к одному месту (это очень широкое понятие).
Лендлордство - это вид диверсификации, но и это не дожно быть единственным.

Можете расшифровать? Какого опыта
b3320413
 
Повідомлень: 106
З нами з: 13.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:В Штатах обычный плиточники по 600-700$ в день вытягивает. Каго-то черта смотрел на Ютубе квадратный фит 20$.

а вы почему еще не там?
Прохожий
 
Повідомлень: 12403
З нами з: 05.06.13
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги


Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30032
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7260 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:40

  rjkz написав:
  UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги


Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.


Взагалі слабо розумію про що ви тут, в тій же Калі від 100к gross після податків залишається 68К в рік, а це вже до речі не так далеко від рівня бідності при цінах штату. Одному ще якось, сім'ю вже не потягнути.
Доречі реальний медіанний дохід на людину в 2020 році для США був менше ніж 36К доларів в рік https://fred.stlouisfed.org/series/MEPAINUSA672N

А від 300к в CA держава забере - барабанний дріб - 120 тисяч податків, тому що занадто богатенький. Лендлордство малоприбутково в порівнянні з Україною, дууже багато прямих і непрямих податків і витрат.
Просто ціни на житло останні десятиліття росли як скажені, всі сподіваються що так буде тривати і далі. І в принципі навіть пандемія не зламала тренд, хоча заборони на виселення - це прямі збитки.
zerocool
 
Повідомлень: 104
З нами з: 22.03.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 01:23

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги


Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.

В Штатах обычный плиточники по 600-700$ в день вытягивает. Каго-то черта смотрел на Ютубе квадратный фит 20$.


По плитке абсолютно точно Вам скажу, что цена на укладку от 5,5 до 8,5 долларов за sqft причем за эти деньги и материалы привезут и выгрузят и занесут и мусор за собой вывезут. Если совсем маленький объем, то может и больше. Может еще от локации зависит - если локация богатая и конкуренции нет, то 20 нормально.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3224 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 01:28

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Потому нет негативного опыта, который стоило-бы принять к сведению

  rjkz написав:Нельзя строить свои планы, опираясь только на один источник дохода, на одну свою специализацию или привязку к одному месту (это очень широкое понятие).
Лендлордство - это вид диверсификации, но и это не дожно быть единственным.

Можете расшифровать? Какого опыта


Что не понятно?
НЕГАТИВНОГО.
У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3224 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2140214121422143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8597, 8598, 8599
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
85985 12606958
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 вер, 2021 20:03
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
670 338232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 14:54
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49776
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.