Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
В Штатах обычный плиточники по 600-700$ в день вытягивает. Каго-то черта смотрел на Ютубе квадратный фит 20$.
rjkz написав:Потому нет негативного опыта, который стоило-бы принять к сведению
rjkz написав:Нельзя строить свои планы, опираясь только на один источник дохода, на одну свою специализацию или привязку к одному месту (это очень широкое понятие). Лендлордство - это вид диверсификации, но и это не дожно быть единственным.
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Взагалі слабо розумію про що ви тут, в тій же Калі від 100к gross після податків залишається 68К в рік, а це вже до речі не так далеко від рівня бідності при цінах штату. Одному ще якось, сім'ю вже не потягнути. Доречі реальний медіанний дохід на людину в 2020 році для США був менше ніж 36К доларів в рік https://fred.stlouisfed.org/series/MEPAINUSA672N
А від 300к в CA держава забере - барабанний дріб - 120 тисяч податків, тому що занадто богатенький. Лендлордство малоприбутково в порівнянні з Україною, дууже багато прямих і непрямих податків і витрат. Просто ціни на житло останні десятиліття росли як скажені, всі сподіваються що так буде тривати і далі. І в принципі навіть пандемія не зламала тренд, хоча заборони на виселення - це прямі збитки.
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
В Штатах обычный плиточники по 600-700$ в день вытягивает. Каго-то черта смотрел на Ютубе квадратный фит 20$.
По плитке абсолютно точно Вам скажу, что цена на укладку от 5,5 до 8,5 долларов за sqft причем за эти деньги и материалы привезут и выгрузят и занесут и мусор за собой вывезут. Если совсем маленький объем, то может и больше. Может еще от локации зависит - если локация богатая и конкуренции нет, то 20 нормально.
rjkz написав:Потому нет негативного опыта, который стоило-бы принять к сведению
rjkz написав:Нельзя строить свои планы, опираясь только на один источник дохода, на одну свою специализацию или привязку к одному месту (это очень широкое понятие). Лендлордство - это вид диверсификации, но и это не дожно быть единственным.
Можете расшифровать? Какого опыта
Что не понятно? НЕГАТИВНОГО. У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Взагалі слабо розумію про що ви тут, в тій же Калі від 100к gross після податків залишається 68К в рік, а це вже до речі не так далеко від рівня бідності при цінах штату. Одному ще якось, сім'ю вже не потягнути. Доречі реальний медіанний дохід на людину в 2020 році для США був менше ніж 36К доларів в рік https://fred.stlouisfed.org/series/MEPAINUSA672N
А від 300к в CA держава забере - барабанний дріб - 120 тисяч податків, тому що занадто богатенький. Лендлордство малоприбутково в порівнянні з Україною, дууже багато прямих і непрямих податків і витрат. Просто ціни на житло останні десятиліття росли як скажені, всі сподіваються що так буде тривати і далі. І в принципі навіть пандемія не зламала тренд, хоча заборони на виселення - це прямі збитки.
Это не тема ветки, но некоторые Ваши цифры у меня вызывают большие сомнения.
rjkz Ну якщо що, я (вже колишній) резидент США, а посилання на калькулятори податків для різних штатів дуже легко знайти в гуглі. Звичайно, все лендлорди дуже полюбляют кеш саме тому що з нього набагато легше закрисіть от IRS.