rjkz написав:

UA написав: rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги

Да, где-то Вы правы.Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом)."Почувствуйте разницу" с Германией.Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.