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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 05:02

  rjkz написав:
Что не понятно?
НЕГАТИВНОГО.
У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.

1я половина 90х для меня жир, падение коммунизма, учителя в школе перестали быть зомби, стало легче дышать, больше не вызывали к директору за убеждения и тд. 1й бизнес возил одежду с польши, отрывали с руками. Польша жила беднее нас но одежда там стоила дешево, а у нас джинсы Мальвина и турецкий свитер стоили половину зарплаты. ТВ начало показывать то что интересно, а не патриотизм передовиков колхозников. Всего не перечислить.

Ну а вторая половина 90х - суровая школа жизни ломающая людей (ВУЗ), признаться я думал что лично моя. Хотя в те годы я встретил много хороших людей, которые впоследствии перестали быть такими.

В целом в 90е жили бедно но весело, а главное в моем окружении бедно жили все, поэтому бедность не ощущалась. Ощущение бедности пришло как раз в начале 00х когда я понял что работаю за еду, на обычную еду хватает, а купить даже б/у 2109 и поехать на море - не могу.

Имхо сейчас время куда жесче 90х. Молодежь живет ложными ценностями: гуру из тик-тока, айфоны, татуировки, субкультуры и т.д. но без уважения к другим людям. Как следствие в перманентном конфликте между собой и окружением. Согласитесь, мы хотя бы родителей уважали.

По теме ветки, арендатора в лице молодежи стараюсь избегать, был негативный опыт... Пусть лучше помещение пустым постоит, зато на душе спокойнее. Им слишком легко всё достается поэтому ничего не ценят, а перманентный внутренний конфликт часто портит пространство и собственное тело.
vitaliian
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