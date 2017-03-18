RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 05:02

  rjkz написав:
Что не понятно?
НЕГАТИВНОГО.
У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.


У каждого времени свои ценности.

1я половина 90х для меня жир, падение коммунизма, учителя в школе перестали быть зомби, стало легче дышать, больше не вызывали к директору за убеждения и тд. 1й бизнес возил одежду с польши, отрывали с руками. Польша жила беднее нас но одежда там стоила дешево, а у нас джинсы Мальвина и турецкий свитер стоили половину зарплаты. ТВ начало показывать то что интересно, а не патриотизм передовиков колхозников. Всего не перечислить.

Ну а вторая половина 90х - суровая школа жизни ломающая людей (ВУЗ), признаться я думал что лично моя. Хотя в те годы я встретил много хороших людей, которые впоследствии перестали быть такими.

В целом в 90е жили бедно но весело, а главное в моем окружении бедно жили все, поэтому бедность не ощущалась. Ощущение бедности пришло как раз в начале 00х когда я понял что работаю за еду, на обычную еду хватает, а купить даже б/у 2109 и поехать на море - не могу.

Имхо сейчас время куда жесче 90х. Молодежь живет ложными ценностями: гуру из тик-тока, айфоны, татуировки, субкультуры, лёгкие деньги и т.д. но без уважения к другим людям. Как следствие в перманентном конфликте между собой и окружением. Согласитесь, мы хотя бы родителей уважали, это дало нам иммунитет от айфономании.

По теме ветки, арендатора в лице молодежи стараюсь избегать, был негативный опыт... Пусть лучше помещение пустым постоит, зато на душе спокойнее. Им слишком легко всё достается поэтому ничего не ценят, а перманентный внутренний конфликт часто портит пространство и собственное тело.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:17

  Faceless написав:
rjkz написав:
  UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги


Да, где-то Вы правы.
Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул?
Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного.
Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии).
Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом).
"Почувствуйте разницу" с Германией.
Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно.
Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.


Кто в Европе ТОП? Неужели Украина?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:27

Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Bolt
 
Повідомлень: 887
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:50

  zerocool написав:rjkz Ну якщо що, я (вже колишній) резидент США, а посилання на калькулятори податків для різних штатів дуже легко знайти в гуглі.
Звичайно, все лендлорди дуже полюбляют кеш саме тому що з нього набагато легше закрисіть от IRS.


Ну, ок, пардоньте.
Про Калифорнию - не в курсе, больше по НЙ.
Но, знакомый, о котором писал. Почему вывод о 150+ - в начале года была выплата стимулусов, который он не получил. На хаузхолд 150 куе ограничение - у них он один работает. Конечно, это не совсем принято в США размахивать своими доходами.
Он не в Калифорнии, WA.
Ваши 36 куе среднегодовых для Калифорнии вызвали удивление, потому что это "аж" 18 баксов в час. Это ну очень мало. Я не знаю откуда взялась эта цифра. Может взяли население штата и поделили на них зп и в это попали и бомжи, которых в Калифорнии больше всего и зп ноль и сельхозрабочие из Мексики, которых там дофига и трошки и многие сезонные, но в статистику то попасть могут. То есть, (кажется в Калифорнии 12 баксов минималка?) приехал в Калифорнию некий Хуан из Мексики на полгода на 12 баксов в час работать на поле, получается, что в год он подает инком 24000/2=12000. И что это означает, что в Силиконовой долине никто не платит 120-250 куе программистам?
И к этому еще привязывать зп по всей стране?
К тому что в Калифорнии высокие налоги - у меня вопросов нет. Именно поэтому бизнес (в том числе Маск) уходит из этого замечательного :mrgreen: социалистического штата.
Про прогрессивное налогообложение - в курсе, спорить не буду, хоть и замечу, что как раз мортгиджи - это путь для частичного ЗАКОННОГО возврата налогов.
Про лендлордов, которые берут кэш и не платят с этого налогов - возможно где-то на Брайтоне такое есть. Как сказал один человек про это место - "та еще клоака". Остальные, в целом, не думаю, что станут рисковать ради таких небольших сумм. Для законной оптимизации, насколько я знаю, используют схемы с ЛЛС и трастами. Но это имеет смысл при совсем других оборотах.

Сейчас придет Прохожий и отправит нас резвиться на кидстафф и будет абсолютно прав. Я собственно поэтому и не хотел развивать дискуссию на ветке. Если у Вас есть еще вопросы, предлагаю перенести диалог в ЛС.
С уважением.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:31

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Что не понятно?
НЕГАТИВНОГО.
У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.


У каждого времени свои ценности.

1я половина 90х для меня жир, падение коммунизма, учителя в школе перестали быть зомби, стало легче дышать, больше не вызывали к директору за убеждения и тд. 1й бизнес возил одежду с польши, отрывали с руками. Польша жила беднее нас но одежда там стоила дешево, а у нас джинсы Мальвина и турецкий свитер стоили половину зарплаты. ТВ начало показывать то что интересно, а не патриотизм передовиков колхозников. Всего не перечислить.

Ну а вторая половина 90х - суровая школа жизни ломающая людей (ВУЗ), признаться я думал что лично моя. Хотя в те годы я встретил много хороших людей, которые впоследствии перестали быть такими.

В целом в 90е жили бедно но весело, а главное в моем окружении бедно жили все, поэтому бедность не ощущалась. Ощущение бедности пришло как раз в начале 00х когда я понял что работаю за еду, на обычную еду хватает, а купить даже б/у 2109 и поехать на море - не могу.

Имхо сейчас время куда жесче 90х. Молодежь живет ложными ценностями: гуру из тик-тока, айфоны, татуировки, субкультуры, лёгкие деньги и т.д. но без уважения к другим людям. Как следствие в перманентном конфликте между собой и окружением. Согласитесь, мы хотя бы родителей уважали, это дало нам иммунитет от айфономании.

По теме ветки, арендатора в лице молодежи стараюсь избегать, был негативный опыт... Пусть лучше помещение пустым постоит, зато на душе спокойнее. Им слишком легко всё достается поэтому ничего не ценят, а перманентный внутренний конфликт часто портит пространство и собственное тело.


У меня более мрачные воспоминания.
Криминал, рэкет, отца за долги другого человека вывозили куда-то и мы неделю не знали где он и что. Родственники в рф связались не с теми людьми - отец их выкупал, перевез в Киев и потом переправил за границу.
Подростки,с которыми рос и с родителями которых общались мои родители, становились бандитами, наркоманами, покойниками. У бизнесмена через дорогу 2 раза взрывали машины (есть версия, что второй раз он сам машину заминировал после того, как ее несколько раз пытались угнать).
В самом начале 90-х - сгоревшие в Сбербанке СССР сотни тысяч рублей. Гиперинфляция. Стипендия 1,5 доллара в месяц.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:34

rjkz всё вышесказанное вами прошло мимо меня. :D и мое окружение не задело. Убили всего одного моего друга, в пьяной драке в райцентре одесской области. Пару наркоманов умерли от передоза, но это уже был их выбор. Такие разные судьбы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 07:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:34

  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.


Для меня тоже стало когда-то открытием, что в остальном мире программисты - это не самые высокооплачиваемые работники.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6203 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2141214221432144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, yurko81 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8597, 8598, 8599
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
85989 12609592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 07:35
proftpd66
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
670 338307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 14:54
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49781
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98396)
27.09.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.