Додано: Пон 27 вер, 2021 06:50

zerocool написав: rjkz Ну якщо що, я (вже колишній) резидент США, а посилання на калькулятори податків для різних штатів дуже легко знайти в гуглі.

Звичайно, все лендлорди дуже полюбляют кеш саме тому що з нього набагато легше закрисіть от IRS. Ну якщо що, я (вже колишній) резидент США, а посилання на калькулятори податків для різних штатів дуже легко знайти в гуглі.Звичайно, все лендлорди дуже полюбляют кеш саме тому що з нього набагато легше закрисіть от IRS.

Ну, ок, пардоньте.Про Калифорнию - не в курсе, больше по НЙ.Но, знакомый, о котором писал. Почему вывод о 150+ - в начале года была выплата стимулусов, который он не получил. На хаузхолд 150 куе ограничение - у них он один работает. Конечно, это не совсем принято в США размахивать своими доходами.Он не в Калифорнии, WA.Ваши 36 куе среднегодовых для Калифорнии вызвали удивление, потому что это "аж" 18 баксов в час. Это ну очень мало. Я не знаю откуда взялась эта цифра. Может взяли население штата и поделили на них зп и в это попали и бомжи, которых в Калифорнии больше всего и зп ноль и сельхозрабочие из Мексики, которых там дофига и трошки и многие сезонные, но в статистику то попасть могут. То есть, (кажется в Калифорнии 12 баксов минималка?) приехал в Калифорнию некий Хуан из Мексики на полгода на 12 баксов в час работать на поле, получается, что в год он подает инком 24000/2=12000. И что это означает, что в Силиконовой долине никто не платит 120-250 куе программистам?И к этому еще привязывать зп по всей стране?К тому что в Калифорнии высокие налоги - у меня вопросов нет. Именно поэтому бизнес (в том числе Маск) уходит из этого замечательногосоциалистического штата.Про прогрессивное налогообложение - в курсе, спорить не буду, хоть и замечу, что как раз мортгиджи - это путь для частичного ЗАКОННОГО возврата налогов.Про лендлордов, которые берут кэш и не платят с этого налогов - возможно где-то на Брайтоне такое есть. Как сказал один человек про это место - "та еще клоака". Остальные, в целом, не думаю, что станут рисковать ради таких небольших сумм. Для законной оптимизации, насколько я знаю, используют схемы с ЛЛС и трастами. Но это имеет смысл при совсем других оборотах.Сейчас придет Прохожий и отправит нас резвиться на кидстафф и будет абсолютно прав. Я собственно поэтому и не хотел развивать дискуссию на ветке. Если у Вас есть еще вопросы, предлагаю перенести диалог в ЛС.С уважением.